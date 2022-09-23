Bakan Soylu bu sözlerle duyurdu: Kafalarını inlerinden çıkardıkları an yakalıyorlar

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İnlerinden kafalarını çıkardıkları an, kahraman evlatlarımız yakalıyorlar." ifadesini kullandı.
Silopi'nin Cudi Dağı Bestabelega bölgesinde, bir teröristin, bölgede devriye faaliyeti yürüten jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandığını belirten Soylu, jandarma ekiplerine tebriklerini iletti.
İnlerinden kafalarını çıkardıkları an, Kahraman Evlatlarımız yakalıyorlar ��— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 22, 2022
Şırnak Silopi ilçesi, Cudi Dağı Bestabelega Bölgesinde 1️⃣ TERÖRİST,
Bölgede devriye faaliyeti yürüten@Jandarma ekiplerimizin dikkati sayesinde YAKALANDI❗
Kahraman Jandarma'mıza tebrikler�� pic.twitter.com/7WfQBusz2n
Bakan Soylu'nun paylaşımında, yakalanan teröristle birlikte ele geçirilen kamuflaj malzemeleri, tabanca, şarjör, gece görüş dürbünü, el bombası ve çeşitli malzemelerin fotoğrafı da yer aldı.