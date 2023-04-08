Bakan Soylu, Dünya Romanlar Günü'nü kutladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından paylaşım yaparak 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutladı. Roman vatandaşlar için yapılan ve yapılacak olan çalışmalardan bahseden Bakan Soylu, paylaşımında, "Birlikte büyüdük birlikte gülüp, birlikte ağladık... Bizim malenin insanları, komşularımız ve tüm Romanların, Dünya Romanlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu Roman vatandaşlar için yapılan ve yapılacak olan çalışmalara değindiği paylaşımda, "Roman vatandaşlarımızın taleplerinin aktarılması için 25 ilde Valilik Roman Saha Koordinatörü planlandı. Valilik Roman Saha Koordinatörlerinden 13'ü hali hazırda göreve başlamış olup önümüzdeki bir ay içinde diğer 12 koordinatör de göreve başlamış olacaklar. Bakanlığımız ile Roman vatandaşlarımız arasında koordinasyon sağlayan 2 İçişleri Bakanlığı Roman Koordinatörü, görevlerine devam ediyor. Roman çalışmalarında paydaş olan bakanlıkların bakan yardımcısı düzeyinde temsil edileceği ve başkanlığını İçişleri Bakan Yardımcısının yapacağı Roman Koordinasyon İstişare Kurulu ile İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Roman Koordinasyon Merkezi faaliyetlerine başladı. Ayrıca Roman Koordinasyon Merkezi işlemlerini takip etmek üzere Valilik İI Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüklerinde Roman Masası oluşturuldu. Roman Koordinasyon Merkezinin görev, çalışma usul ve esaslarını düzenleyen Roman Koordinasyon Merkezi Yönergesi hazırlanarak İçişleri Bakanı onaylıyla yürürlüğe girmiş ve 81 il Valiliğine bu konuda yürütecekleri çalışmaların yol haritası belirlendi" ifadelerine yer verdi.

Her yıl Roman vatandaşlar ile buluştuklarını vurgulayan Bakan Soylu, "İller İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde Genel Müdür Yardımcısının başkanlığını yapacağı Roman Koordinasyon Merkezi Roman vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine erişiminin takip ve koordine edildiği bir yapı olarak hayata geçti. Her yıl Ramazan ayında valilerimiz ve kaymakamlarımın katılımıyla iftar programlarının yani sıra 8 Nisan Romanlar Günü gibi önemli ve özel günlerde Roman vatandaşlarımız ile etkinliklerle bir arada oluyoruz. İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı başkanlığında milletvekilleri, valiler, İller İdaresi genel müdürü ve yardımcısı ile sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderlerinin katılmayla 2021-2022 yıllarında Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yasadığı illerde (İstanbul, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak) toplantılar yapılarak 12 saha ziyareti gerçekleştirildi. Roman vatandaşlarımızın talep ve isteklerinin büyük çoğunluğu çözüme kavuşturuldu" ifadelerini kullandı.

21 Ocak'ta yayımlanan genelge kapsamında çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Soylu, "2 İçişleri Bakanlığı Roman Koordinatörü ile İller İdaresi Genel Müdürlüğü görevlileri tarafından Roman vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının koordinasyonu konusunda saha ziyaretlerine aralıksız devam ediliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 21 Ocak 2023'te yayımlanan Roman vatandaşlarımızla ilgili genelgesi kapsamında diğer bakanlıklarımızla birlikte el birliği ile çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.