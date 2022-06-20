İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2022 Pazartesi / 21 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3227
  • EURO
    18,2468
  • ALTIN
    1026.43
  • BIST100
    2548.95
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Güncel

Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari Şemdinli Akbal köyü kırsalında, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA20 Haziran 2022 Pazartesi 09:23 - Güncelleme:
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hakkari Şemdinli Akbal köyü kırsalında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerince başlatılan Eren Abluka-2 Operasyonu kapsamında, dün 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Teröristlerle birlikte M-16 piyade tüfeği, AKS-47 piyade tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ile 3 el bombası ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından "Terör abluka altında" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Eren Abluka-2'de, Hakkari Şemdinli'de, jandarma ve korucularımız, eylem hazırlığındaki 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Terör yasasını büyükelçiler eliyle değiştirmek isteyen tezkerelere "Hayır" diyen belediyelere terörist alan Kılıçdaroğlu'na duyurulur." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.