İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber'de soruları cevapladı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

TOGG AÇIKLAMASI

"Araba sürmek güzel bir şey, Togg'u sürmek daha güzel bir şey. Çok esnek bir araba. Sempatik, sürüş sempatisi olan bir araba. Tasarımından tutun sürüş keyfine kadar her şey, güvenliğine kadar her şey en ince noktasına kadar iyi tasarlanmış, iyi realize edilmiş, bunun dışında da seri bir araba. Sessiz bir araba ve en önemlisi, otururken başka araçlara, böyle bir duygunuz var mı bilmiyorum ama 'öteki' gibisiniz. Fakat Togg bizim olduğu için öteki gibi değilsiniz.

Geçici barınmayı devam ettirmeyi çalışıyoruz. Vatandaşımız 1 sene sonra evine geçecek. Evet depremin bir yıkıcı etkisi oluyor, büyük maliyetleri oluyor. İnsanımızı, canımızı kaybediyoruz ama bu başka bir şey. Biz 3 fay kırığına kadar çalıştık doğru, ama 7 fay kırığıyla ilk kez karşı karşıya kalıyoruz. 11 vilayetin tamamını etkileyen, vatandaşımızın deyimiyle 'küçük kıyamet'i yaşamış olduk. 26 bin sadece arama-kurtarma yapılan enkaz var, bu az bir rakam değil. Biz acil yıkılacak-yıkılmış binaların enkazlarını taşıyoruz.

HATAY'DA ENKAZIN YÜZDE 75'İ KALDIRILDI

Bölgede büyük enkaz var, kaldırılıyor. Bu enkazın kaldırılması iki aşamada gerçekleşiyor. Deprem zamanında yıkılmış kaldırılması gereken ikincisi aciliyeti olan konutların yıkılması, kaldırılması. Hepsi teker teker planlandı. Hesaplar uymazsa canlı olarak orda müdahale edip düzeltebiliyorsunuz. Hatay'da yüzde 75 enkaz kaldırıldı. Diğer illerde yüzde 90'ı aştı.

Deprem bölgesinde bir milletin asaletini gördük. Bizim medeniyetimizin neyi ifade ettiğini gördük. Bu topraklarda nasıl yaşadığımızı gördük. Yardımseverlik, kardeşlik duygusunu bunun nasıl gerçekleştirilebileceğini gördük. Belediyelerimizin, kamu kuruluşların, askerlerin, gönüllülerin, polislerin, sivil toplum kuruluşlarının her görevi nasıl yapabileceklerini gördük. Valilerimiz koordine etti herhangi bir kaos olmadan.

İMECE'NİN FIRLATILMASI

Yerli ve milli, TÜBİTAK tarafından üretilen ve artık görüntü aktarımı konusunda da gerek afet yönetimi olsun, gerek savunmada olsun... Bütün bunlarda kapasitemizi daha fazla genişletecek ve bizim olan bir İMECE uydusuyla güne başladık. Bu konseptimiz, stratejimiz çok başarılı bir şekilde devam ediyor.

BAKANLARIN MİLLETVEKİLİ OLMASI

'Biz Türkiye'nin yüzyılında neler yapacağız? Cumhurbaşkanımız çalışmalar neticesinde bunları ortaya koydu. Parti karar verir, herkes formasını giyer, maçına çıkar. En önemlisi milletin önüne çıkabilmeye layık olmak. Bakan da vekil de bayrak yarışı yapıyor. Milletin emanetini alıyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Parlamenter sistem karşılaştırmasında en güzel örnek Togg'dur. Togg çok seri bir araç. Parlamenter sistem olsaydı, pandemide, dolar saldırısında hükümet düşmüştü. Bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi krizlere panzehirdir.

TÜRKİYE'NİN YÜZYILI

Temel motivasyon kaynağımız kişi, başı 20 bin dolar seviyesine gelmek.

"İLK TURDA CUMHURBAŞKANLIĞINI ALIYORUZ"

Toplumun önüne kimse ben seçim kaybedeceğim diye çıkmaz. Çıkmamalı! 35 yıldır aktif siyasetin içindeyim. Bir tecrübemiz var ve sahayı görüyorum. Vatandaşımızın neler söylediğini çok net duyuyorum. Siyaset rasyonel ve bilimsel bir meseledir. 1995 Gaziosmanpaşa ilçe başkanlığından beridir araştırmalar yapıldı.

Biz bugün birinci turda Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanlığını alıyoruz. Yüzde 50'nin bir, bir buçuk puan üzerinde... Şunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Biz bu farkı çok daha iyi bir noktaya taşıyabilecek adımların atılabileceğini, kampanyamızı öyle yürüteceğimizi ve aynı zamanda da özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamadığı seçim beyannamesinin böyle bir sonuç oluşturacağını Türkiye geleceğini ve Türkiye Yüzyılı'nın ortaya koyduğu Cumhur İttifakı, parti ve sayın Cumhurbaşkanımız üçgeninde ulaşabileceğine inanıyorum.