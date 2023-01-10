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Bakan Soylu operasyonu canlı yayında duyurdu: Dağıtım kanallarını çökertmeye çalışıyoruz

Uşak'ta düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Operasyonda 120 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucunun dağıtım kanallarını çökertmeye çalışıyoruz.' dedi.

10 Ocak 2023 Salı 08:18 - Güncelleme:
Bakan Soylu operasyonu canlı yayında duyurdu: Dağıtım kanallarını çökertmeye çalışıyoruz
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uşak'ta başlatılan Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin yaptığı açıklamada 120 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uşak'ta başlatılan Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin bilgi verdi.

Bakan Soylu, 33'üncüsü düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu'na 609 polis ve jandarmanın katıldığını açıkladı.

127 hedefe yönelik düzenlenen operasyonda 120 şüphelinin gözaltına alındığını açıklayan Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm güvenlik güçleri olarak hem jandarma hem emniyet hem sınırlarda Mehmetçiklerimiz hem de gümrük muhafaza, sahil güvenlik büyük bir mücadeleyle uyuşturucunun kökünü kazıtmakta kararlıyız. Bir taraftan arzla mücadele ediyoruz, bir taraftan da devletimizin bütün kurumları rehabilitasyon ve tedaviyle de mücadele ediyorlar."

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