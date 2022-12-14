Bakan Soylu operasyonun detaylarını canlı yayında açıkladı: Göreceğiz el mi yaman bey mi yaman!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şanlıurfa'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen 'Kökünü Kurutma' operasyonuna ilişkin bilgi verdi. Bakan Soylu operasyon kapsamında 197 şüpheliden 182'sinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Bir operasyonla yaklaşık 600 ekip bir insansız hava aracı, bir helikopter ve 21 narkotik köpeği olmak üzere özel harekat unsurlarımız dahil bir operasyon gerçekleştirildi.

197 hedefimiz vardı, yaklaşık 4 aydır planlı projeli olarak takip edilen bir operasyondu. 182'si gözaltına alındı. Buradaki temel hedefimiz Türkiye'de hemen hemen her vilayetimizde hem uyuşturucu satışının organizasyonunu yapan, satışlarını yapan, torbacısından organizatörüne kadar her birinin ağlarını kesmektir. Adliyelerimiz, savcılarımızla bu mücadeleyi sürdürüyoruz.

Bu kökünü Kurutma Operasyonları çerçevesinde bütün dünyanın Avrupa'nın tamamının teslim olduğu uyuşturucuyu kendi sınırlarımız içinde mahkum edeceğiz. Şanlıurfa'da 3'üncü Kökünü Kurutma Operasyonu... Göreceğiz el mi yaman bey mi yaman. Devletin ciddiyeti, mücadelesini ve kararlılığını buradaki bu musibeti gençlerimize bulaştırmak ve buradan huzur ve sukünü ortadan kaldırmak isteyenlere kökünü kurutarak göstereceğiz.

"8 İLDE 12 SUÇ GRUBU DEŞİFRE EDİLDİ"

Bu operasyonların her biri ilmek ilmek aylarca takip isteyen operasyonlar. Anlık operasyonlarla yakaladığımız torbacıdan organizatöre kadar var. Planlı operasyon olduğu için tutuklama oranları yüksek operasyonlardır. Buradaki amaç arzın hattını kesmektir. Bu Şanlıurfa'ya yönelik operasyondu. KOM Başkanlığının yaptığı Zincir 2 Operasyonu. Bu Zincir 2 Operasyonu da kaçak sahte alkol ile üretimden tüketiciye olan zincirin deşifre edilmesi amacıyla ikincisi gerçekleştirilen operasyondur. 8 ilde 12 suç grubu deşifre edilmiştir.

"176 KİŞİ GÖZALTINDA"

İnsan sağlığını tehdit eden ortamda üretilen sahte bandrollere başvurdukları, çöpe atılan boş alkollü içki şişelerini çeşitli yöntemlerle dolum yaptıkları, etil ve aromaları talep edenlere ulaştırmaya çalıştıkları, kargo görevlilerine yanlış kimlik verilerek yapılan tespitler kapsamında gerçekleştirilen operasyon kapsamında 8 ilde 590 adreste 217 şüphelinin gözaltına alınması planlanmaktaydı, 176 şüpheli gözaltına alınmıştır, operasyon devam etmektedir. Bu operasyonla yeni yıl öncesi sahte içkiyi piyasaya sürerek milletimizin sağlığıyla oynamaya çalışanlara gerekli cezayı vermek için bu operasyonda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonluğunda birlikte yürütülen bir operasyondur. Türkiye'nin neresinde olursa olsun suç ve suçluyla mücadelemiz devam edecektir.

Milletimiz bize itimat etsin, gerek uyuşturucuyla mücadelede, gerekse Zincir 2 gibi operasyonlarla suç ve suçluya nefes aldırmadan yolumuza devam edeceğiz.