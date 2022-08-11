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Bakan Soylu duyurdu: Canlı bomba yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azez Mare bölgesinde, PKK/KCK terör örgütü mensubu, 'Ebu Ali' kod adlı Hasan Najjar'ın 1,8 kilo C-4 plastik patlayıcı canlı bomba yeleği ve mühimmatla yakalandığını duyurdu.

DHA11 Ağustos 2022 Perşembe 12:32 - Güncelleme:
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Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda; Azez Mare bölgesinde PKK/KCK terör örgütü mensubu 'Ebu Ali' kod adlı Hasan Najjar, 1,8 kilo C-4 plastik patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı. Sınırlarımız içinde de sınır ötesinde de teröristlere göz açtırmayan; emniyet teşkilatımıza, emniyet istihbarat birimlerimize, jandarmamıza, Suriye Görev Gücü'ndeki kahraman evlatlarımıza tebrikler" dedi.

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