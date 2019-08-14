Bakan Soylu trafik denetimine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı tatilinin son gününde Bolu'da trafik denetimine katıldı.

Bakan Soylu, helikopterle geldiği Gerede ilçesinde D-100 Karabük-Gerede yolu Koçumlar köyü mevkisinde uygulama yapan trafik ekiplerini ziyaret etti. Bölgede görev yapan polis ve jandarma ekipleriyle bayramlaşan Soylu, Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy'dan brifing aldı.

Bakan Soylu, durdurulan araçlardaki vatandaşlarla sohbet etti. Tatilcilere çikolata ikram eden Soylu, çocuklara da hediyeler verdi. Soylu, denetim kapsamında durdurulan otobüslere de binerek yolcularla bayramlaştı ve sohbet etti.

- "Yolculukta dinlenmek esastır"

Bakan Soylu, yaptığı açıklamada Kurban Bayramı tatilinin son günü tatilcilerin dönüş yolculuğunun başladığını söyledi. Yaşadıkları yerlere dönmek için yola çıkanlara kazasız belasız, hayırlı yolculuklar dileyen Soylu, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımızdan aldığımız son bilgilere göre, Akdeniz istikametinden Afyon üzeri ve Eskişehir üzeri yolda yoğunluklar söz konusu. Özellikle Edremit-Çanakkale arası yoğunluklar söz konusu. Karadeniz aksından hem Ankara hem de İstanbul istikametine gidişlerde yoğunluklar söz konusu. Denetimlerimiz büyük bir disiplinle ciddiyetle ve kararlılıkla sürüyor. Son 10 yıldaki bayram ortalamalarına göre, şu an itibarıyla kaza yerinde ölüm olayları oranındaki azalma yüzde 36. Yine geçen yıl ile bu yıl arasındaki kaza yerindeki ölüm oranlarında yaklaşık yüzde 41,5'lik azalış söz konusu. Yine geçen yıl ile kıyaslandığında kaza oranlarında da yüzde 29,5'lik azalış söz konusu. Yine yüzde 61'lik araç sayısının artmasını hesaba katmadan söylemem gerekir ki son 10 yılda yaklaşık yüzde 20'lik kazalarda azalış söz konusu. Bu hassasiyetinden dolayı vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu bayramda olan kazaların yüzde 41'i maalesef yoldan çıkmayla gerçekleşen kazalar, yani ölümlü kazaların yüzde 41'i. Vatandaşlarımızın, sürücülerimizin biraz daha dikkatli olmaları gerekir."

Bakan Soylu, yola çıkanlara uyarılarda bulunarak "Dinlenmek esastır, 2 saatte 10 dakikalık dinlenme. Bunu tüm denetim yapan arkadaşlarımız sürücülere ve yolculara salık vermektedir. Denetimlerimiz devam ediyor. Tespit ettiğimiz 20 kaza kara noktasında şu ana kadar herhangi bir ölümlü kaza olmadı. Allah'a hamdolsun, inşallah bu dakikadan sonra da olmaz." diye konuştu.

- "Kemer takma konusunda çok ciddi bir duyarlılık oluştu"

İçişleri Bakanı Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından talimatlandırılan "Kemeriniz Ses Getirsin" kampanyasından bahsederek "Sosyal medyadan yayılan ve vatandaşlarımızın sahiplendiği bu kampanyanın etkisini görüyoruz. Hem şehir içlerinde hem şehirler arası yollarda ve otobanlarda kemer takma konusunda çok ciddi bir duyarlılık oluştu. Bu duyarlılığı sadece bu kampanya çerçevesinde değil, her gün ortaya koymak gerekir." ifadelerini kullandı.

Kurallara uyulması noktasından isteklerinin olduğunu dile getiren Soylu, "Yola çıktıklarında seyahat planları muhakkak olsun. Yani nerede mola verecekleri, ne kadar dinlenecekleri bu işin temel altın kuralıdır. Bu altın kuralına uysunlar çünkü tatilin bitişi otelden çıkış değildir. Tatilin bitişi eve varıldığı andır. Buradan tekrar hem tembih etmek hem de hatırlatmak istiyoruz: Lütfen, tatilin bitişi köyünüzden kasabanızdan çıkmak değil evine varmak olsun. Onun için konaklayacağınız, mola vereceğiniz, dinleneceğiniz yerleri planlamak durumunda olduğunuzu lütfen hatırınızdan çıkarmayın." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, sürücülere araç takip mesafesine uymaları konusunda da uyarılarda bulunarak "Özellikle şehir içinde dikkat ediyorum maalesef cep telefonuyla konuşma alışkanlığı devam ediyor. Başkası görmesin diye avucunun içine alarak konuşma alışkanlığı var. Tekrar istirham ediyorum, cep telefonu normal zamanda kullanmaktan 4 kat daha fazla dikkati dağıtmaktadır. Bu 4 kat dikkat dağınıklığı esas itibarıyla sarhoş araba kullanmaktan daha beter bir durumdur." diye konuştu.

Bayram döneminde yüzde 14 civarında yaya ölümleri gerçekleştiğini aktaran Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Epey azaldı ama yıl başından itibaren yüzde 35'lik azalışın demek ki daha altında... Bizim beklentimizden daha fazla artan bir yaya ölümü var. Onun için özellikle şehir içlerinde buna da çok dikkat etmek gerekir. Bu vesileyle dönüş yolundaki tüm sürücülerimize dikkatli olmaları, dinlenmeyi ihmal etmemeleri, aynı zamanda 'Kemeriniz ses getirsin' kampanyasına hep birlikte dahil olmaları, cep telefonu kullanmamaları, yasal hız limitleri ve takip mesafesine uymaları lazım geldiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Hayırlı bayramlar, kazasız belasız yolculuklar diliyoruz. Aman dikkat diyoruz."

Bakan Soylu, daha sonra helikoptere binerek otoyoldaki dönüş trafiğini havadan denetledi.