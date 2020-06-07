Bakan Soylu'dan duygulandıran İdlib paylaşımı

İHA 07 Haziran 2020 Pazar 18:18 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 18:18

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün sınırın öteki tarafında, İdlib’de bir dramı çıplak gözlerimle gördüm... Onlar da insan, biz de insan. Liderimizin, ülkemizin, insanımızın yaptıklarını görünce... Allah’ım, iyi ki bu asil, merhametli, vicdanlı Milletimizin bir ferdiyim. Şükürler olsun..."