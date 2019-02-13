Bakan Soylu, HDP'nin seçim beyannamesine tepki gösterdi

PKK/KCK'nın içindeki "cinsel istismar olayları", yakalanan veya terör örgütünden kaçan teröristlerin bu yıl verdiği ifadeleriyle tekrar gün yüzüne çıkarken terör örgütünün siyasi kolunun 31 Mart seçimleri için kadın duygularını istismar etmesine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tepki geldi.

"HDP: Kadınlarla birlikte mutlaka başaracağız" haberine tepki gösteren Soylu, 'Kız çocuklarını taciz edenlerden 'Kadın Beyannamesi' değerlendirmesinde bulundu.

'BİR KADIN İÇİN KANDİL TECAVÜZ DEMEKTİR"

En son 28 Aralık 2018'de PKK/KCK'nın içindeki "cinsel istismar olayları" terör örgütünden kaçan kadın teröristlerin ifadelerine yansımıştı.Teröristlerden Y.S ise "Bir kadın için Kandil demek tecavüz demektir. Kandil'de kadın, isteyenin dilediğince kullandığı bir metadır. Sözde yönetici kadronun cinsel sapkınlığı kadınla da sınırlı değil. Suriye'den kaçırılıp getirilen oyun çağındaki çocuklara bile tecavüz ediyorlar" dedi.