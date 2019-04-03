Bakan Soylu'dan sosyal medyadaki paylaşımlara yalanlama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyada ve whatsapp gruplarında kendisinin adı verilerek paylaşılan açıklamaları yalanladı.
Bakan Soylu Twitter hesabından "Sosyal paylaşım sitelerinde ve whatsapp gruplarında benim tarafımdan yapıldığı iddia edilen açıklamaların hiçbir gerçeklik payı yoktur" mesajını yayımladı.
Gerek duyulduğu takdirde şahsi sosyal medya hesapları üzerinden veya İçişleri Bakanlığı Basın Müşavirliği tarafından açıklama yapıldığını belirten Soylu, "Vatandaşlarımızın şahsıma ait olmayan açıklamalara itibar etmemelerini rica ediyorum." dedi.
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