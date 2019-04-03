Bakan Soylu'dan sosyal medyadaki paylaşımlara yalanlama

Bakan Soylu Twitter hesabından "Sosyal paylaşım sitelerinde ve whatsapp gruplarında benim tarafımdan yapıldığı iddia edilen açıklamaların hiçbir gerçeklik payı yoktur" mesajını yayımladı.

Gerek duyulduğu takdirde şahsi sosyal medya hesapları üzerinden veya İçişleri Bakanlığı Basın Müşavirliği tarafından açıklama yapıldığını belirten Soylu, "Vatandaşlarımızın şahsıma ait olmayan açıklamalara itibar etmemelerini rica ediyorum." dedi.