Bakan Soylu'dan son dakika Hatay Reyhanlı açıklaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin) Araç seyir halindeyken patladı. Etrafta en ufak bir hasar söz konusu değil. Elde edilen birtakım bilgiler var netleşince kamuoyu ile paylaşacağız.