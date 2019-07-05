Bakan Soylu'dan son dakika Hatay Reyhanlı açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin) Araç seyir halindeyken patladı. Etrafta en ufak bir hasar söz konusu değil. Elde edilen birtakım bilgiler var netleşince kamuoyu ile paylaşacağız.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin) Araç seyir halindeyken patladı. Etrafta en ufak bir hasar söz konusu değil. Elde edilen birtakım bilgiler var netleşince kamuoyu ile paylaşacağız.
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