Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

AA 01 Aralık 2020 Salı 11:09 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 13:34

Bakan Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Nüfus Dijital Arşiv Projesi Tanıtım" programına katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından dijital arşiv projesinin tanıtıldığı görselin izlendiği programın açılışında konuşan Soylu, dijital çağın 30 yıllık mazisi bulunduğunu, Türkiye'nin gelişmiş ülkelerle arasındaki makası kapattığını söyledi.

21. yüzyılın başında değişimi bir strateji olarak belirleyen Türkiye'nin önce altyapısını geliştirdiğini, sonra da altyapısının gücüyle hem üretmeye, hem de kronik sorunlarını çözmeye başladığını ifade eden Soylu, Türkiye'nin bugün dijital altyapılarda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline geldiğini belirtti.

Soylu, Türkiye'nin havaalanları ve hastanelerinin dünya standartlarında olduğunu vurguladı.

PKK terör örgütünün bugün içerideki toplam sayısının 320 olduğunu, trafik kazalarında 2015 yılında yıllık 7bin 530 can kaybı yaşanırken, bugün bu sayıyı 4 bin 930’un altına çekildiğini anlatan Soylu, Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadelede özellikle sentetik ve doğal uyuşturucu arzının zirve yaptığı bu yüzyılda, daha önce hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin gelişmiş ülkelerle arayı kapattığı, hatta teknolojik olarak öne geçtiği bir diğer çalışma alanının da nüfus ve vatandaşlık hizmetleri olduğunu ifade eden Soylu, geçmişte Türkiye'nin önüne bakabilmek yerine sadece ayağının önüne bakabildiğini, istikrarsızlık ve güvensizliğin hakim olduğunu belirtti.

Yine geçmişte vatandaşların saatlerce nüfus kuyruklarında beklediğini hatırlatan Soylu, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı sıkıntıların Türkiye'nin etrafındaki coğrafyada yaşayan ülkeler olduğunu söyledi.

Çok büyük yatırımlar yaptıklarını ve köklü bir dijital dönüşüm gerçekleştirdiklerini anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Mesela bir devletin vatandaşına sunduğu en temel hizmet olan kimlik kartlarında, yeni nesil cipli kimlik kartlarının dağıtılmaya başlanmasıyla şu ana kadar tüm Türkiye nüfusunun yüzde 74’ünün kimlik kartını değiştirmeyi başardık. 60 milyon 591 bin. Bunun yanı sıra 2018’den itibaren sürücü belgesi ve pasaport işlemlerini de nüfus müdürlüklerine devrettik ve kimlik kartıyla birlikte üç belgeyi, aynı bilgilerle ve aynı yerden, tek başvuruda vermeye imkan sağlayan 3’ü bir yerde projesini başlattık."

- "10 MİLYON ADET SÜRÜCÜ BELGESİ VE 4 MİLYON ADET PASAPORT DÜZENLEDİK"

Önceden her işlem için ayrı ayrı parmak izi verilirken şimdi tek parmak izi ile bu işlemlerin yapılabildiğini vurgulayan Soylu, halihazırda müracaattan itibaren büyükşehirlerde 1+1 günde, diğer illerde 1+3 günde teslimat yapabildiklerini bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2 Nisan 2018 tarihinden bugüne kadar 10 milyon adet sürücü belgesi ve 4 milyon adet pasaport düzenledik. Bunun yanı sıra sürücü belgelerindeki tüm bilgileri kimlik kartlarına yüklüyoruz. Bu projede de şu ana kadar yükleme yapılan kimlik kartı sayısı 600 bini aşmıştır. Tabii bu dönüşümün zeminini oluşturan proje, altını çizerek söylüyorum, MERNİS Projesi'dir. Nüfus kayıtlarının elektronik ortama aktarılarak merkezi bir yapıda tutulmasını sağlayan MERNİS Projesi, aynı zamanda dünyadaki ilk e-devlet projelerinden birisidir ve bugün 1084 merkezden anlık güncelleme ve paylaşım sağlamaktadır. Bu altyapıyı kullanarak geliştirdiğimiz elektronik kimlik doğrulama sistemi de kimlik dolandırıcılığının önüne geçme imkanı vermektedir. Onun da pilot uygulamasını noterlerde ocak ayı içerisinde başlıyoruz. Daha sonra başka kurumlar..."

- TÜRKİYE MAĞDURİYETTEN KURTULACAK

Türkiye'nin bu sayede dolandırıcılık ve sahtecilik gibi bir çok mağduriyetten kurtulacağının altını çizen Soylu, "Kamu kurumları dahil olmak üzere bütün her yerde ufak bir cihaz belki de devletin yeni bir adım atmasını sağlıyor. Bu uygulamadan Hazine ciddi bir gelir elde sağlıyor." diye konuştu

Süleyman Soylu, projenin hem doğruluğu tespit hem de devlet için gelir kapısı olacağına dikkati çekti.

Önemli bir diğer projenin ise daha önceden hayata geçirdikleri ve kısa adı KPS olan kimlik paylaşım sistemi olduğunu ifade eden Soylu, şunları söyledi:

"Bu sistem, nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü tarafından, 7/24 esasıyla, online olarak ilgili kurum ve kuruluşlara hizmet verebilmesini sağlamaktadır. Aslında hepimizin, farklı kamu kurumlarından aldığımız hizmetler sırasında istifade ettiğimiz, günlük hayatımızı kolaylaştıran bir altyapı projesidir. Halen 718’i ücretli olmak üzere toplam 2 bin 5 kurum ve kuruluşa hizmet verilmektedir. Sadece 2020 yılı içinde bu sistemden 22 milyar sorgu yapılmıştır."

Mekansal Adres Kayık Sistemi (MAKS) hakkında da bilgi veren Soylu, sistemin, sözel veri tabanının coğrafi bilgi teknolojisiyle harita tabanlı mekansal yapıya dönüştürüldüğü ve mekansal adres verilerinin ilgili kurum ve kuruluşlarla entegre içerisinde olduğu bir sistem olduğunu anlattı.

Söz konusu sistemi afet ve asayiş olayları ile şüpheli aramalarında, adres sorgulamalarında ve daha pek çok konuda etkili şekilde kullanabildiklerini vurgulayan Soylu, "Halen 60 il 1216 yetkili idare ve toplam 13 milyon 922 bin 531 yapı, bu sisteme entegre edilmiş durumdadır." dedi.

Soylu, 2021 yılının sonunda bu projeyi başarıyla tamamlamış olacaklarını bildirdi.

- e-tescil projesi

Bunlara ek olarak, e-tescil projesi kapsamında doğum, ölüm ve evlenme gibi nüfus olaylarının bildirimi ve bunlara ilişkin işlemlerin de nüfus müdürlüklerine gitmeden elektronik ortamda yapıldığını hatırlatan İçişleri Bakanı Soylu, şu bilgiyi verdi:

"Halihazırda e-doğum uygulaması 20 ilde, bu yıl bunu tamamlamamız lazım; e-ölüm sistemi 81 ilin tamamında uygulanmaktadır. e-ölüm uygulamasının hayata geçirilmesi ile 468 bin vefat olayının 366 bini, yani yüzde 78’i sağlık kuruluşları tarafından aile kütüklerine tescil edilmiştir."

Soylu, 34 bin 457 adet doğum tescil işleminin de e-doğum sistemi üzerinden yapıldığını ve herhangi bir aksamının olmadığını, evlenme işlemlerinin elektronik ortamda aile kütüklerine tescil edilmesini içeren e-evlenme uygulamasına yönelik alt yapı çalışmalarının da tamamlandığını ve 2021'de faaliyete geçeceğini kaydetti.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiği biyometrik veri doğrulama sisteminin, vizyon projelerinden biri olduğunu belirten Soylu, söz konusu sistemin Türkiye'de ilk, dünyada 10'uncu parmak izi algoritması ve yazılımı olacağını söyledi.

Yerli ve milli olarak geliştirilecek algoritma ve yazılımlarla Türkiye'nin, dünyada bu teknolojiyi kullanan 7 ülkeden biri olacağına işaret eden Soylu, projenin birinci fazının mayıs ayı itibarıyla tamamlandığını, ikinci fazın da 2021 yılında tamamlanacağına değindi.

Bakan Soylu, sistemin yerli ve milli olmasının bir taraftan güvenilirlik sağlarken diğer taraftan da sistem başka ülkelere ihraç edildiğinde maddi katkı sağlayacağını kaydetti.

- 767 BİN SAYFA RESTORE EDİLDİ

110 bin civarında nüfus kütüğü ve yaklaşık 380 milyon dayanak belgesinin restoratörlerin gayretiyle yüklenici firmaların ortaya koyduğu emekle restore edilip taranarak dijital arşiv oluşturulduğunu belirten Soylu, il ve ilçe nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerindeki yeni üretilen belgelerin dijital ortama aktarılmasına başlandığını dile getirdi.

Sistemde 767 bin sayfanın restore edildiğini vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"İstenilen nüfus arşiv belgeleri daha hızlı ve sağlam şekilde temin edilmiş olacak. Ayrıca belgelerin arşivden çıkarılması, taşınması, posta masrafı gibi maliyetlerden de tasarruf etmiş olacağız. Yani günlük hayatımızdaki pek çok iş ve işleme yansıması olan önemli bir projeyi, inşallah bugün hizmete almış oluyoruz. Bu projenin en önemli özelliklerinden birisi entegrasyon kabiliyetidir. Dijital arşiv projesiyle yine Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü MERNİS, Adres Kayıt Sistemi, Mekansal Adres Kayıt Sistemi, Veri Ambarı, Kimlik Paylaşım Sistemi, Yeni Nesil Kimlik Kartı, İş Sürekliliği Merkezi, e-Vatandaşlık sistemine entegrasyonu yapılmıştır. Yani oluşturduğumuz bütün sistemlere entegrasyonu yapıldı. Bu noktada şunu da ifade etmek isterim. İçişleri Bakanlığı’nda 15 Temmuz sonrasındaki ana hedeflerimizden birisi, birimler arası tam entegrasyonu sağlamaktı."

Entegrasyonun, olayların aydınlatılması ve işlerin süratlendirilmesi noktasında çok faydasını gördüklerine değinen Soylu, "Nüfus hizmetlerinde de yeni dönem hedefimiz, tarif etmeye çalıştığım dijital dönüşüm sonrası tam entegrasyonu en yüksek noktada sağlayabilmektir." diye konuştu.

Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birbirine yabancı, birbirini duymayan dijital sistemler değil, birbirini görebilen, anlayabilen, aralarında veri alışverişi sağlayabilen ve bu sayede vatandaşın iş ve işlemlerinin daha da hızlandığı, bütüncül bir sisteme adım adım gidiyoruz. Şükürler olsun. Onun için ortaya koyduğumuz tüm projelerin entegrasyon kabiliyetini planlıyoruz. Dijital arşiv projesi de bu anlamda tamamen entegrasyona uygun şekilde planlanmış ve hizmete alınmıştır.

Yaşadığımız bu değişimi sadece dijital ortamda değil görsel olarak da yansıtabilmek ve vatandaşlarımızın bizden hizmet alırken onlara daha kaliteli mekanlar sunabilmek için konsept nüfus müdürlükleri projesini de devreye almış durumdayız."

- ÖZEL SEKTÖR İLE REKABET

21'inci asrın devlet kabiliyetlerinin sürekli sorgulandığı bir asır olduğunu ifade eden Soylu, özel sektörün çok hızlı kapasite ve değişim yaptığını anlatarak, "Sürekli değişim ve dönüşüm vatandaşı devletten aynı hizmeti beklemeye sevk etmektedir. Eğer devlet bu konuda hizmet kabiliyetini ve verimliliğini artırmaz ise ifade etmem gerekir ki devlet itibar kaybeder." diye konuştu.

Devletin vatandaşa hizmette standardını sürekli yüksek tutması gerektiğine işaret eden Soylu, bu konuda özel sektör ile rekabette devletin mağdur olmaması gerektiğini vurguladı.

Soylu, "Halihazırda, 16 il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü ile 112 ilçe nüfus müdürlüğünde bu dönüşümü hayata geçirdik. 12 il müdürlüğü ve 66 ilçe nüfus müdürlüğünde ise çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah bu yılın sonunda 207 nüfus müdürlüğümüzde yeni konsept projemizi hayata geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

- İKİ BÜYÜK MERKEZ KURULDU

Biri Ankara diğeri İstanbul'da iki büyük merkez kurduklarını anlatan Soylu, İstanbul'un geçen hafta çalışmalarına başladığını, Ankara'nın ise 1 yıldır iyi bir şekilde hizmet verdiğini söyledi.

Soylu, İstanbul'un Avrupa yakasında kurulan merkezin 94 bankoda günlük 4 bin randevuyu tesis edebildiğinin altını çizdi.

Ehliyet, pasaport ve kimlik kartı verilmesinde 110 bin rakamını gördükleri bilgisini veren Soylu, şöyle devam etti:

"Eskiden herhangi bir konuda dünya sıralaması açıklanırken bizler, ülkemizi hep en sonlarda arardık. Artık o günler geride kaldı. Şimdi hiçbir meselede geri kalmıyoruz, geri kalmayı kabullenmiyoruz. Dijital dünyada da aynı durumdayız. Ancak şunu da unutmamak lazım, değişim bize fırsatlar sunuyor ama değişimi ıskalarsak, o zaman da çok hızlı şekilde geri kalırız."

Bakan Soylu, nüfus vatandaşlık personelinin bu teknolojilere hızlıca adapte olması, etkin şekilde kullanması ve bunların sağladığı kolaylıkları vatandaşların günlük hayatına dahil etmesini de istedi.

İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasının ardından katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.