Bakan Tekin Erzurum mitinginde konuştu: 31 Mart'ta yine Cumhur İttifakı'nın arkasında dimdik durmazsak...

Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Erzurum Miting Etkinlik ve Gösteri Alanı'nda düzenlenen mitingde, Erzurum'un evladı olarak kendilerine her zaman destek olan hemşehrilerine teşekkür etti.

AK Parti'nin yaklaşık 22 yıldır iktidarda olduğunu belirten Tekin, şöyle konuştu:

"22 yıl önceki Türkiye'yi lütfen Allah rızası için gözünüzün önüne getirin. Bakın ben Milli Eğitim Bakanı olarak okullarımızın durumunu size anlatayım. 2002 yılında 'Cumhuriyetin 100. yılına mektuplar' diye mektup yazmış öğretmenlerimiz. PTT de bunları saklamış. Bakın arkadaşlar yazılı evrak. 22 sene önceki öğretmenlerimiz diyor ki, 'biz 60 kişilik sınıflardan ne zaman kurtulacağız' diyor. 22 sene önce öğretmenlerimiz diyor ki, 'inşallah Cumhuriyetin 100. yılında altında farelerin cirit attığı okullarda ders vermeyiz. İnşallah sularını aktığı elektriklerin olduğu okullarda ders veririz.' Ben sadece okullardaki durumu anlatıyorum size. Şu anda Türkiye'de okullarda sınıf başına öğrenci sayımızı 20'lerde arkadaşlar."

Bakan Tekin, eğitim yatırımlarından bahsederek, "20 yılda, Cumhuriyetin başından itibaren yapılan derslikten daha çok derslik yaptık. 20 yılda daha çok öğretmen ataması yaptık. Ben size okullarla, eğitimle ilgili olanı söylüyorum. Bunları yaparken bin bir türlü düşmanla mücadele ettik. Hem içeride hem dışarıda düşmanlarımız asla bitmediler, asla kesilmediler ama bizim onlarla mücadele ettiren kim oldu biliyor musunuz, sizler oldunuz. Her daim Cumhurbaşkanımızın ve bizlerin arkasında durdunuz. Allah sizlerden razı olsun." diye konuştu.

Yerel seçimlerin önemine işaret eden Tekin, şunları kaydetti:

"Son bir nokta kaldı. Biz 14-28 Mayıs'ta dimdik Cumhurbaşkanı'mızın arkasında durduk, maçın ilk yarısı oydu. Eğer biz 31 Mart'ta yine Cumhurbaşkanı'mızın arkasında dimdik durmazsak, yine Cumhur İttifakı'nın arkasında dimdik durmazsak, 14-28 Mayıs'ta yaptığımız maç, yarım devrelik maç olur, yaptığımız şey anlamsız hale gelebilir. O yüzden sizden istirhamımız bu maçı tamamlayalım, Cumhurbaşkanı'mızın arkasında dimdik duralım. Ben sizin adınıza Cumhurbaşkanı'mıza 31 Mart'ta Türkiye rekoru sözü vermek istiyorum. İnşallah 31 Mart'ta Mehmet Sekmen başkanımızı, Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden arkadaşlarımız, kardeşlerimizin oyuyla Türkiye rekoru kırarak Büyükşehir Belediye Başkanı seçeceğiz."