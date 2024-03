Bakan Tekin, Konya'da okul açılışlarına katıldı

Tekin, Konya'da Rukiye Mehmet Akış Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi açılışında, Milli Eğitim Bakanlığının en önemli paydaşlarından biri olan hayırseverlere her zaman minnettar olduklarını dile getirdi.

Proje okullarını hayata geçirme sürecini anlatan Bakan Tekin, "Okullarımıza, öğretmenlerimize, idarecilerimize, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimize, bir şeyler yapmak isteyen, ilave bir şeyler üretmek isteyen her kim varsa yapmak istedikleri projeleri biz şu anda karşılığı ile özel ve devlet 76 bin kurumun dışında ona ayrıcalıklar tanıyalım. Hem fiziki altyapı itibarıyla ayrıcalık tanıyalım. Spor salonu istiyorsa spor salonu yapalım. İnsan kaynağı açısından ayrıcalık istiyorsa onu sağlayalım. Programlar olarak ayrıcalık istiyorlarsa onu yapalım ama aklıselim, ayakları yere basan, bakanlık tarafından onaylanmış bir proje olması şartıyla" diye konuştu.

Tekin, daha sonra Selçuklu Belediyesi Sille Ortaokulu açılış töreninde, eğitim yatırımlarında en büyük destekçilerinin yerel yönetimler olduğunu vurguladı.

Konya'daki yerel yönetimlerin Milli Eğitim Bakanlığıyla paydaş hatta bakanlıkla yarışacak düzeyde yatırımlar yaptığını ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Bize illerinde problem çıkartan, okul yaptırmamak, yapılan okulların yaşamaması için, yapılan okulların istediğimiz şekilde eğitim vermemesi için elinden geleni yapan belediye başkanlarına da ders vermeniz lazım. Yerel yönetimler dersi. Çünkü elimizde çok kötü örnekler var. İşte 15-20 dönümlük arazi üzerinde iki yüz metrekare hissesi olan bir belediyenin, bakanlığımız aleyhine dava açtığı, mülkiyet davası açıp, okulumuzla ilgili yıkım süreci yürüttüğüne dair örneklerin yaşandığı bir yerel yönetim sürecinde bu şekilde belediyecilik hizmetlerinin var olmasından dolayı mutluyum."

Daha sonra Nizamülmülk Bilgehane ve Lise Medeniyet Akademisi açılış törenine katılan Tekin, çocukların okul dışında da sanata, bilime yönelmesi açısından bu tür projeleri önemsediklerini söyledi.

Tekin, velilerin, çocukların sanat ve yeteneklerini geliştirmek üzere kurs ya da benzeri ortamlara ihtiyaç duyduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Biz bakanlık bünyesinde okullarımıza destekleme ve yetiştirme kursları açıyoruz ama yeterli değil. Belediyeler bu anlamda bize destek oluyor. Bir çocuk, 18 yaşını tamamlayıncaya kadar yani 12 yıllık zorunlu eğitimini bitirene kadar toplam saat olarak hayatının ne kadarını okullarda geçiriyordur? Ben sorduğum her yerde üçte birini diyenler var, yarısını diyenler var ama bir hesap ettiğinizde yaklaşık olarak on altıda birini yani 18 yaşına gelinceye kadar yaşadığı saatin on altıda birini okullarda geçiriyor. Peki on altıda on beşi nerede? Bu çocuklar hepsi çok çabuk öğrendikleri bir zaman yaşıyorlar. Çok hızlı öğreniyorlar. On altıda birini geçirdikleri okulda öğrendikleri şeylerin zıddıyla, tersiyle karşılaşabilecekleri, on altıda on beşlik bir alan var. O yüzden biz çocuklarımızın okul dışı öğrenme ortamlarının gelişmesini çok arzu ediyoruz."

Bakan Tekin'e, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, AK Parti Konya milletvekilleri Latif Selvi ve Selman Özboyacı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkez ilçe belediye başkanları ve yetkililer eşlik etti.