Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası medya mensuplarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, "Öğretmen ataması söz konusu mu?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor."

"TAKVİM DE SAYI DA BELLİ DEĞİL"



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de konuyla ilgili soruları yanıtladı. Tekin, "Takvim de sayı da belli değil, belli olunca açıklayacağız" şeklinde konuştu.

Tekin, kamuoyunda konuşulan rakamların doğru olmadığını ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile konuyu görüşeceklerini söyledi.