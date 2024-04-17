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Güncel

Bakan Tekin: Öğretmen atamasında takvim ve sayı belli değil

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Öğretmen atamasında takvim ve sayı belli değil. Hazine ve Maliye bakanımızla da değerlendireceğiz.' dedi.

17 Nisan 2024 Çarşamba 11:57 - Güncelleme:
Bakan Tekin: Öğretmen atamasında takvim ve sayı belli değil
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası medya mensuplarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, "Öğretmen ataması söz konusu mu?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor."

"TAKVİM DE SAYI DA BELLİ DEĞİL"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de konuyla ilgili soruları yanıtladı. Tekin, "Takvim de sayı da belli değil, belli olunca açıklayacağız" şeklinde konuştu.

Tekin, kamuoyunda konuşulan rakamların doğru olmadığını ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile konuyu görüşeceklerini söyledi.

  • Yusuf Tekin
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