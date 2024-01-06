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Bakan Tekin: Öğretmenlik mesleğini taçlandıracak şekilde gerekli hazırlıklarımız sürüyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, '14 Şubat 2022 tarihinde yürürlüğe giren Öğretmenlik Meslek Kanunu'na yönelik Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararını da dikkate alarak öğretmenlik mesleğini taçlandıracak, mesleğin niteliğini ve toplumsal statüsünü güçlendirecek şekilde gerekli hazırlıklarımız sürüyor' dedi.

IHA6 Ocak 2024 Cumartesi 18:39 - Güncelleme:
Bakan Tekin: Öğretmenlik mesleğini taçlandıracak şekilde gerekli hazırlıklarımız sürüyor
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmenler Odası Buluşmaları" kapsamında Sivas'ta tarihi Behrampaşa Hanı'nda düzenlenen programda öğretmenlerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenler Odası Buluşmaları programıyla her ayın ilk haftası farklı illerdeki öğretmenlerle bir araya geldiklerini, bugüne kadar ikisi İstanbul'da olmak üzere Ankara, Eskişehir, Konya ve Kastamonu'da gerçekleşen programların 7'ncisini Sivas'ta düzenlediklerini ifade etti.

"İLGİLİ KANUN TEKLİFİNİ MECLİS'E SUNACAĞIZ"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenliği taçlandıracak kanun teklifi hakkında çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "14 Şubat 2022 tarihinde yürürlüğe giren Öğretmenlik Meslek Kanunu'na yönelik Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararını da dikkate alarak öğretmenlik mesleğini taçlandıracak, mesleğin niteliğini ve toplumsal statüsünü güçlendirecek şekilde gerekli hazırlıklarımız sürüyor. Hazırlıklarımız tamamlandığında ilgili kanun teklifini Meclise sunacağız inşallah. Evrensel, milli, manevi ve referans değerlerimizle oluşturulmuş müfredat değişikliği konusunda da gerekli çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Önümüzdeki günlerde müfredat değişikliği konusunda da gerekli açıklamalarımızı yapacağız. Bunun için Bakanlığımızın ihtiyaçlarını gözeten ve gerekli eğitimleri verebilecek insan kaynağına sahip bu akademinin kurulması önemli bir yenilik olacak. Görev başındaki öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimi için merkezi ve mahalli kurumsal kapasite güçlendirilerek iş birliğine dayalı, planlı, erişilebilir, sürdürülebilir, izlenebilir ve mesleki uygulamalar ile bütünleşik bir model geliştireceğiz" dedi.

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