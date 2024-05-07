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  • Bakan Tekin, silahla vurularak öldürülen okul müdürü için başsağlığı diledi
Güncel

Bakan Tekin, silahla vurularak öldürülen okul müdürü için başsağlığı diledi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yabancı uyruklu öğrenci tarafından silahla vurularak öldürülen, özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan için başsağlığı diledi.

AA7 Mayıs 2024 Salı 23:59 - Güncelleme:
Bakan Tekin, silahla vurularak öldürülen okul müdürü için başsağlığı diledi
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Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Oktugan'ın uğradığı "menfur saldırı" sonucu vefatını büyük bir teessürle öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu elim hadiseyi kınıyor, merhum eğitimcimiz İbrahim Oktugan'a yüce Allah'tan rahmet; ailesi, öğrencileri, mesai arkadaşları ve velilerimize sabır diliyorum. Hepimizi derinden etkileyen bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması ve eğitim ortamlarının daha güvenli alanlar olması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

  • Eğitim Bakanı
  • Eyüpsultan Müdürü
  • Yabancı Öğrenci

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