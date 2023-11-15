Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması

Tekin, Meclis'te basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Okullardaki bir öğün ücretsiz yemekle ilgili soru üzerine Bakan Tekin, şu anda yaklaşık 2 milyon öğrenciye ücretsiz yemek verildiğini belirterek, "Ama deprem sebebiyle ülkedeki kısıt bizi de sınırlandırdı. Bu yıl için 2 milyon öğrenciye ücretsiz bir öğün yemek veriyoruz. Zaten il müdürlükleri organize ediyorlar. 2 milyon da az bir öğrenci değil." dedi.

Tekin, Milli Eğitim Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumunda süre darlığı nedeniyle öğretmenlerle ilgili bazı konulara değinemediğini söyledi.

Öğretmenlerin üniversiteyle iş birliği halinde hem adaylık hem de öğretmenlik süreçlerinde hizmet içi eğitimlerle kendilerini geliştirmeleri, gündeme adapte olmalarını ve yeni gelişmeleri takip etmelerini arzu ettiklerini ifade ederek, "Bu yüzden bir akademi yapılanması hazırlığı içindeyiz. Kuruluşu için bir yasal düzenleme gerekiyor. Yasal düzenlemeyi de TBMM'nin onayına sunarız." dedi.

Bakan Tekin, muhalefetin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere bir maaş ikramiye verilmesi yönünde talebi olduğunun hatırlatılması üzerine, "Biz kendi politikamızı kendimiz belirliyoruz. Maliye Bakanlığımızla istişare halinde öğretmen arkadaşlarımızın ekonomik problemlerini de çözmeye çaba sarf edeceğiz. Böyle bir şey olursa zaten Cumhurbaşkanımız ve Maliye Bakanımız duyurur. Öğretmen arkadaşlarımızın özlük haklarıyla ilgili bütçe sınırları çerçevesinde yapabileceğimiz her şeyi yapmaya çaba sarf ediyoruz." cevabını verdi.

Özel okullara teşvik verileceği yönündeki iddialarla ilgili değerlendirmesi sorulan Tekin, şunları söyledi:

"Bazı yoğun, sıkıştığımız bölgelerdeki özel okulların boş kalan fiziki kapasitelerini kullanabilir miyiz diye Hazine Bakanlığımızla bir çalışma yapıyoruz. 'Yapacağız' diye bir şey yok sadece 'bu mümkün müdür, yapabilir miyiz' diye altyapısını oluşturuyoruz. Ne kadar boş kontenjan var? Boş kontenjanın olduğu yerlerde bizim ne kadar ihtiyacımız var? Bunları bizim sunacağımız şartlarla özel okulların şartları uyuşacak mı? Bunlar tamamen varsayım şu anda. Ama özel okulların boş olan kontenjanlarını, yazık, nihayetinde milli servet bunlar, değerlendirmeyi konuşuyoruz. Maliye Bakanlığımızla çalışıyoruz. Biz boş kontenjan durumlarını Maliye Bakanlığımızla paylaşacağız, onların bize sunacağı çerçeve her neyse o kapsamda biz de ilgili kişilerle formül üretebilir miyiz diye bakacağız. Kesinlikle yapacağız diye taahhüt ettiğimiz bir şey değil. Sadece kısa vadede bu problemi çözebilmek için formül arayışı içerisindeyiz."

Bakan Tekin, "Öğretmen ataması var mı?" sorusuna "Tabii ki mutlaka olacak. Bütçenin genel kuruldan geçmesini bekliyoruz. Bütçede kamuya alınacak personel sayısı bakanlıklar arasında dağılıyor. Biz de kendi adımıza düşen kontenjanı nasıl değerlendireceğimizi ondan sonra belirleyeceğiz." cevabını verdi.