Bakan Tunç: Birçok ilimizde yeni idare mahkemeleri kurduk

Osmaniye Valiliğini ziyaret, Vali Erdinç Yılmaz ve diğer ilgililerle basına kapalı toplantının ardından konuşan Tunç, toplantıda Osmaniye'de yapılan yatırımları değerlendirdiklerini ve bu yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Osmaniye'nin "şehitler diyarı" olduğunu vurgulayan Tunç, kentin tarımda ve sanayide ilerlemesini ve kalkınmasını sürdürmeye devam ettiğini aktardı.

Bakan Tunç, kentin 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 ilden olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 20 bin hak sahibi var, 10 bin ağır hasarlı bina söz konusu ve Osmaniye'de 1010 canımızı depremde kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Bir kez daha Osmaniye'mizin başı sağ olsun. Bundan sonra 'artık yaraları sarma zamanı' demiştik, 6 Şubat'tan itibaren hükümetimiz, Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde yoğun bir çalışma başlattı. 6 Şubat'tan bu yana da yaraları sarma mücadelesini, şehirlerimizi yeniden inşa etme mücadelesini gerçekleştiriyoruz. Biz de Adalet Bakanlığı olarak deprem anından itibaren diğer bakanlıklarımız gibi 7/24 bir kriz merkezi oluşturmuştuk ve bölgede özellikle delil tespitlerinin yapılması çok önemliydi. Bu anlamda da bölgeye diğer illerimizden 1000 hakim ve savcımızı intikal ettirmiştik, 984 bilirkişi bölgede incelemeler yapmıştı, delil tespitleri yapmıştı."

Ayrıca 538 adli tıp personelini de bölgeye intikal ettirdiklerini belirten Tunç, bunların bir kısmının Osmaniye'ye geldiğini, yoğun bir çalışmayla deprem sonrası yapılan çalışmalara katkı sağladıklarını anlattı.

"BİRÇOK İLİMİZDE YENİ İDARE MAHKEMELERİ KURDUK"



"Kardeş Adliye Projesi" ile 8 bin 951 personeli de diğer illerden deprem bölgesindeki illere intikal ettirdiklerini kaydeden Tunç, Ceza İnfaz Kurumları Arama Kurtarma (CEKUT) personelinin bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını ve 49 kişiyi enkazdan kurtardıklarını anımsattı.

Tunç, deprem bölgesinde 2'si müstakil, diğerleri hükümet konaklarında bulunan 15 adliye binasının hasar gördüğünü aktararak, "Bunların yeniden inşa sürecini başlattık. Tekrar hızlı bir şekilde ihalelerini, proje çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. İnşaat programlarını da hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz." dedi.

Bu süreçte bölgede yeni mahkemelerin kurulmasını sağladıklarını vurgulayan Bakan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birçok ilimizde yeni idare mahkemeleri kurduk çünkü idari yargıda özellikle yıkım kararları, hasar tespit davaları ve hak sahipliğiyle ilgili davalar konusunda yoğunlaşmanın olacağını biliyorduk. Bu yoğunlaşmayı karşılayabilmek için de bölgede yeni mahkemelerin kurulmasını sağladık. 11 vilayetimizde 131 yeni mahkeme kuruldu. 174 ilave hakim ve savcı atamaları gerçekleştirildi. 47 ilave idari yargı hakimi, toplamda 221 ilave hakim bölgede çalışmalarına başlamış oldu."

Bakan Tunç, Osmaniye'de de idare mahkemesi kurulmasını sağladıklarını hatırlatarak, "İdare mahkememizde deprem kaynaklı 1055 dava açıldı. Eğer burada idare mahkemesi açılmamış olsaydı bu iş için vatandaşlarımızın komşu illere gitmesi zor olacaktı. O nedenle Osmaniye'de idare mahkemesinin kurulması bu anlamda önemliydi. Osmaniye'de yeni hakim atamaları da gerçekleştirdik. İdare mahkememize 7 idari yargı hakiminin ataması gerçekleşti. Deprem sonrasında 1 savcı, 12 hakim, toplamda 20 ilave hakim atamasını gerçekleştirdik." diye konuştu.

"BAKANLIKLARIMIZIN DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALARI KONTROL EDİLİYOR"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle deprem bölgesinin yeniden inşası sürecinde bir aksama olmaması için her kabine toplantısında ilk gündem maddesi olarak konuyu gündeme getirdiğini ifade eden Tunç, "Bakanlıklarımızın deprem bölgesindeki illerdeki çalışmaları sürekli kontrol ediliyor. Bu anlamda da önceliğimiz bizim daima 6 Şubat depremlerinde yıkılan şehirlerimizi yeniden inşa etmek ve afet riskine karşı dayanıklı şehirler kurmak." açıklamasını yaptı.

Tunç, afet riskiyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yaptığı kanun çalışmasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaştığını, kanun çerçevesinde özellikle yargı hizmetlerinin deprem bölgesinde aksamamasıyla ilgili önemli düzenlemeler yer aldığını bildirdi.

Gaziantep'te gerçekleştirdikleri toplantıda dile getirilen görüşler doğrultusunda idari yargılama usulü kanununa geçici bir yeni madde eklendiğini anımsatan Tunç, şunları kaydetti:

"6 Şubat depremlerinden zarar gören 11 vilayetimizde yıkım kararlarıyla ilgili olarak, hasar tespit davalarıyla ilgili olarak belirli olan süreçten ayrı bir usulü ihdas etmiş olduk. Bu bir geçici bir madde. Yaklaşık 760 günde sonuçlanacak olan bir idari dava, bu usulle 168 günde tamamlanmış olacak. Ayrıca bölge dışından da bilirkişi atanabilmesine imkan sağlayan, bilirkişi raporlarının, yargı süreçlerinin burada gecikmemesiyle ilgili olarak gerekli yasal düzenlemeleri de gerçekleştirdik. Geçen hafta Meclis'imizde yasalaştı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Burada yeni kurulan idare mahkememiz de bu usul çerçevesi içerisinde açılan davaları hızlı bir şekilde sonuçlandıracak."