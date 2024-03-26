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Bakan Tunç, PKK'nın Türk vatandaşlarına yönelik saldırılarını kınadı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarının Türk vatandaşlarına yönelik saldırılarını kınadı.

AA26 Mart 2024 Salı 23:53 - Güncelleme:
Bakan Tunç, PKK'nın Türk vatandaşlarına yönelik saldırılarını kınadı
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Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hain terör örgütü PKK yandaşlarının Belçika'daki vatandaşlarımıza ve vatandaşlarımıza ait yerlere yönelik düzenledikleri saldırıları şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Saldırılarda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak her zaman Türk vatandaşlarının yanında olduklarını ve saldırganlar hakkında başlatılan soruşturmayı yakından takip edeceklerini bildiren Tunç, şunları kaydetti:

"Unutulmamalıdır ki terör bir insanlık suçudur ve terörün dini, dili, ırkı, mezhebi olmaz. Nerede olursa olsun hain terör saldırıları, toplumsal barışa, kamu düzenine ve insan onuruna yönelik büyük bir tehdittir. Tüm terör örgütlerine, destekçilerine ve işbirlikçilerine karşı tüm ülkeler net bir tavır ortaya koymalı ve ortak tepki göstermelidir."

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