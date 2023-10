Bakan Tunç: Sivil, özgürlükçü bir Anayasa yapılması konusunda kararlıyız

Tunç, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Açılış dersini veren Tunç, yeni akademik yılın hayırlı olmasını dilerken, üniversitelerin bir aydınlanma mekanı, eskilerin deyimiyle insanı kemale götüren ilim-irfan yuvaları olduğunu belirtti.

Üniversitenin temel gayesinin insanın kendini keşfetmesini sağlamak, insanı hayata hazırlamak olduğunu vurgulayan Tunç, şunları söyledi:

"Üniversitelerimiz, insanın kendini anlamasını, topyekun yükselişini sağladığı gibi, memleketlerinin yükselişini, inkişafını da hızlandırırlar. Bizim üniversitelerimizden en büyük beklentimiz, binlerce yıllık zihin kodlarımızı en iyi şekilde yansıtan, kavramlar dünyamızı en doğru şekilde öğrenciye ileten, ilmi arayan, hikmetin peşinde koşan, irfan deryası içinde yüzen o yüksek medeniyet şuurumuzu daha güçlü şekilde ayağa kaldırmasıdır. Üniversiteler toplumun hep bir adım önünde olmalıdır, topluma rehberlik etmelidir."

-"TÜRKİYE İLK 10 DEVLET ARASINDA"



Türk milletinin geçmişte olduğu gibi günümüzde de her alanda çok değerli bilim insanları yetiştirip insanlığa hizmet ettiğini belirten Tunç, "İlim-irfan yuvası bütün üniversitelerimiz, bir an bile durmadan, insanlığın ortak menfaati için, bilimsel bilgiyi en üst noktaya taşımanın gayretini ortaya koymaktadırlar." dedi.

Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üniversitelerimiz, uluslararası üniversite sıralamalarında üst sıralara yükselmeye devam ediyor, biz de bundan büyük memnuniyet duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Bu başarıların artarak devam etmesini yürekten temenni ediyoruz. Bu yükselişte henüz daha son yıllarda kurulan Anadolu'nun dört bir yanına yayılan üniversitelerimizin yer alma çabalarını takdirle karşılıyoruz."

Geçmişte üniversitelerde çok çetin günler yaşandığını ifade eden Tunç, "Son 21 yılda, ülkenin istikbali, milletimizin aydınlık yarınları için, temel hak ve özgürlükleri, demokrasiyi güçlendiren reformları bir bir hayata geçirdik." değerlendirmesini yaptı.

Tunç, üniversitelerin geriye gitmesine, eski kavgalara geri dönmesine asla izin verilmeyeceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uygulanan reformlarla üniversitelerde eğitim seviyesi ve fiziki şartların standartların en yüksek seviyesine çıkarıldığını aktaran Tunç, Türkiye'nin 7 milyonun üzerindeki öğrenci sayısıyla, Avrupa'da zirvede bulunduğunu söyledi.

Tunç, 198 ülkeden 340 bine yakın yabancı öğrencinin Türkiye'de eğitim gördüğünü, Türkiye'nin bu alanda ilk 10 devlet arasında bulunduğunu bildirdi.

Öğretim elemanlarının yüzde 46'sının kadın olduğunu vurgulayan Tunç, bununla gurur duyduklarını ifade etti.

YENİ ANAYASA



Öğrencilere seslenen Tunç, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, demokratik kazanımlarımıza, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize sıkı sıkıya bağlı üniversitelerimiz sayesinde, sizler sayesinde, hocalarımız, sevgili öğrencilerimiz sayesinde başarılacaktır." dedi.

Hükümetleri döneminde 21 yıldır devam eden güven ve istikrar ortamını sürdürmekte kararlı olduklarını vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılını, adaletin de yüzyılı yapacak, demokratik reformlarımızı taçlandıracak, vesayetçi anlayışı tümüyle tarihe gömecek, yeni, demokratik, özgürlükçü, sivil ve kuşatıcı bir Anayasayı siz değerli bilim insanlarımızın, üniversitelerimizin katkılarıyla yapacağız. Siz kıymetli hocalarımızın da katkılarıyla hukukun üstünlüğünden taviz vermeden, adalete güveni en üst noktalara çıkaracağız. Türkiye Yüzyılının, adaletin de yüzyılı, haklının da yüzyılı olması için gece gündüz çalışacağız. Dünyada da adaleti savunmaya devam edeceğiz. Uluslararası sistemin insanlığın sorunlarına çözüm olmadığını görüyoruz."

Mevcut Anayasanın darbecilerce yazıldığını ve defalarca değiştirildiğini belirten Tunç, tüm kesimlerin üzerinde uzlaştığı, demokratik, sivil, kuşatıcı, özgürlükçü bir Anayasa yapılması konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Tunç, "Şimdi artık Türkiye Yüzyılına girdik. Cumhuriyetimizin yüz yıllık bir kazanımız, köklü tecrübelerimiz var. Şimdi cumhuriyetimizin ikinci yüz yılına girerken yeni, demokratik sivil bir anayasayı inşallah yaparız." dedi.

"SAVAŞTAN DEĞİL BARIŞTAN YANAYIZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, uluslararası sistemin artık insanlığın sorunlarına çözüm olmadığını her platformda yüksek sesle dille getirdiğini ifade eden Tunç, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarına ve buna sessiz kalınmasına tepki gösterdi.

Tunç, sivillere yönelik saldırıların durdurulması ve bölgede huzurun sağlanmasına yönelik çağrıları yenilediklerini belirterek, Türkiye'nin bölgedeki ateşin, işgalin ve zulmün bitirilmesi konusundaki çabalarının sürdüğünü vurguladı.

Filistin halkının yanında olduklarını dile getiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Masum insanları hayattan koparan, insan onurunu yok sayan her türlü eyleme taraflarına bakmaksızın karşı olduğumuzu buradan özellikle ifade ediyorum. Türkiye olarak her meselede çözümden, aklıselimden yanayız, savaştan değil barıştan yanayız." dedi.

Türkiye'nin daha adil bir dünya için elinden gelen gayreti gösterdiğini ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak her meselede çözümden, aklıselimden yanayız, savaştan değil barıştan yanayız. Kıtlığın değil bolluğun, zulmün değil adaletin, kaosun değil istikrar ve özgürlüklerin hakim olduğu bir dünya düzeninden yanayız.

Biz ülke olarak daha adil bir dünya için elimizden gelen gayreti bölgemizde ve dünyada gösteriyoruz, tüm sıkıntılara rağmen insanlığın çaresiz olmadığını, çarenin birlik olmakta, beraber hareket etmekte zalimin karşısında cesur, ilkeli ve kararlı şekilde durmakla mümkün olduğunu söylüyoruz, adaletten yana olan herkesi buna davet ediyoruz."

Konuşmanın sonunda, gençlerin her konuda yanında olduklarını belirten Tunç, Türkiye Yüzyılının, kendine güvenen, özverili, kendini her alanda yetiştiren, geleceği okuyan, idealist, vatanını ve milletini seven gençlerin yüzyılı olduğunu bildirdi.

Yılmaz Tunç, 2023-2024 akademik yılının ülkeye hayırlı olmasını dileyerek ilk dersi tamamladı.

Törenin ardından Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Bakan Tunç'a plaket sundu.