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Güncel

Bakan Tunç'tan 8. yargı paketine yönelik açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Resmi Gaztete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 8. yargı paketi hakkında 'hayırlı olsun' açıklamasında bulundu.

12 Mart 2024 Salı 06:31 - Güncelleme:
Bakan Tunç'tan 8. yargı paketine yönelik açıklama
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Adalet Bakanı Yılmaz 8. yargı paketine yönelik tebrik mesajı yayımladı...

Tunç, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"8. yargı paketi olarak bilinen, yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılarak hızlandırılması, hak arama hürriyetinin genişletilmesi, suçla etkin mücadelenin sağlanması, kişisel verilerin etkili bir şekilde korunmasını amaçlayan ve bazı önemli düzenlemeleri içeren Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun; Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandı ve 12.03.2024 tarih ve 32487 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi"

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  • 8 yargı paketi

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