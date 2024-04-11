İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2024 Perşembe / 3 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3024
  • EURO
    34,5723
  • ALTIN
    2428.59
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Bakan Tunç'tan Haniyye'ye başsağlığı mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gazze'deki İsrail bombardımanında 3 oğlu ve 4 torunu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye'e başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

DHA11 Nisan 2024 Perşembe 17:41 - Güncelleme:
Bakan Tunç'tan Haniyye'ye başsağlığı mesajı
ABONE OL

Bakan Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail'in hain saldırılarında 3 çocuğu ve torunları şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye'ye başsağlığı ve sabır diliyorum. 7 Ekim'den bu yana uluslararası hukuku yok sayarak Gazze'de soykırım yapan İsrail, yaptığı katliamların hesabını elbet bir gün verecektir. Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı ihtiyati tedbir kararını uygulamayan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararını yok sayan, soykırım suçunu tüm unsurları ile işlemekte ısrar eden İsrail'in gerçekleştirdiği katliamlar karşısında uluslararası sistemin harekete geçmesini engelleyenler, dillerinden insan haklarını düşürmeyen; ancak çocuk katili İsrail'e destek vermekten hiç geri durmayan devletler ve yöneticileri, Gazze'deki vahşetin ve işlenen insanlık suçunun ortakları olarak tarihin kara sayfasında yerlerini alacaklardır" ifadelerini kullandı.

İsrail'in terör örgütü gibi davrandığını belirten Bakan Tunç, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileklerini iletti.

  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
  • İsmail Haniyyehe
  • Gazzedeki İsrail bombardımanı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.