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Bakan Tunç'tan İstanbul Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında yaralanan polislere ziyaret

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na yönelik terör saldırısında yaralanan polis memurlarını hastanede ziyaret etti.

AA6 Şubat 2024 Salı 18:47 - Güncelleme:
Bakan Tunç'tan İstanbul Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında yaralanan polislere ziyaret
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Bakan Tunç, İstanbul Adalet Sarayı önünde bir vatandaşın hayatını kaybettiği, 3'ü polis 6 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından, olay yerinde inceleme yaptı. İncelemeleri sonrasında Tunç, saldırıda yaralanan polis memurlarına hastanede ziyarette bulundu.

Polislere geçmiş olsun dileklerini ileten Tunç, sağlık durumları hakkında bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı.

Bakan Tunç'a, İstanbul Valisi Davut Gül, Başsavcı Şaban Yılmaz, HSK 1. ve 2. Daire başkan vekilleri Mehmet Akif Ekinci ve Halil Koç ile bakan yardımcıları eşlik etti.

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