Bakan Uraloğlu ''bayram müjdesi'' diyerek duyurdu: Kapasite artışı yaptık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram ve yaz tatili öncesinde yolcu taleplerini karşılamak için hızlı tren ile anahat ve bölgesel trenlerde toplam 24 bin 472 kişilik kapasite artışına gidildiğini bildirdi.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü'nün hızlı trenlere ek seferler koyacağı, anahat ve bölgesel trenlere ise vagon ilave edeceğini belirten Bakan Uraloğlu şunları söyledi:

"Ankara-İstanbul, Konya-İstanbul ve Ankara-Sivas arasında toplam 24 ek hızlı tren seferi düzenliyoruz. Ankara-İstanbul arasında 17-18, 23-24 Haziran, 1-2 Temmuz, Konya-İstanbul arasında 24-25 Haziran ve 1-2 Temmuz, Ankara-Sivas arasında ise 25 Haziran ve 2 Temmuz tarihlerinde işletilecek ilave hızlı tren seferiyle 10 bin 152 kişilik ilave kapasite sağlamış olacağız."

Bakan Uraloğlu sefer ve vagon ilavesiyle toplamda 24 bin 472 kapasite artışı sağlandığını, ilave trenlere ait biletlerin yarından itibaren online ve gişelerden satın alabileceğinin altını çizerek sözlerine şöyle devam etti:

"Okulların tatil olmasına ve Kurban Bayramı'na ulaşmamıza az bir süre kaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak karayolları, demiryolları ve havalimanlarında vatandaşlarımızın seyahatlerini kolaylaştıracak, memleket yollarında onları yormayacak bütün önlemleri alıyoruz."

Ankara-İstanbul arasında karşılıklı işleyecek Hızlı Trenler,

Ankara'dan 11.50,

İstanbul'dan 17.10,

Konya-İstanbul arasında karşılıklı işleyecek Hızlı Trenler,

Konya'dan 10.30,

İstanbul'dan 18.05,

Ankara-Sivas arasında karşılıklı işleyecek Hızlı Trenler,

Ankara'dan 09.40,

Sivas'tan 11.50 saatlerinde hareket edecek.