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Bakan Uraloğlu: Bölgede arama kurtarma faaliyetleri yoğun şekilde devam etmektedir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisine ilişkin arama ve kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, 'Bölgede gerek Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü gerekse de Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca arama kurtarma faaliyetleri yoğun şekilde devam etmektedir. Ümidimiz mürettebatımıza sağ salim ulaşmaktır.' dedi.

AA15 Şubat 2024 Perşembe 10:24 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu: Bölgede arama kurtarma faaliyetleri yoğun şekilde devam etmektedir
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Uraloğlu, TCDD'de düzenlenen Yerli ve Milli Araç Üstü Sinyalizasyon Ekipmanı Temini Töreni'nde Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güney batısında 69 metre uzunluğundaki ve 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A isimli kuru yük gemisinden saat 06.32'de Bakanlık sistemlerine acil durum sinyali geldiğini anımsatan Uraloğlu, geminin, dün akşam saat 20.00 sularında Marmara Adası'ndan Gemlik'e "dolomit madeni" yüklü olarak seyre başladığını bildirdi.

Uraloğlu, hızlı şekilde bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı deniz ve hava unsurlarının yönlendirildiğine işaret ederek, "Bölgedeki gemilere Türk Radyo aracılığıyla çağrılar yapılmıştır. Saat 07.12 itibarıyla Batuhan A isimli gemiden alınan AIS sinyal kesilmiştir. Geminin çağrılara cevap verememesi nedeniyle, Arama Kurtarma Yönetmeliği'nin ilgili maddesine göre 'tehlike safhası' ilan edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Bölgede gemiye dair bulguya rastlanmadığını belirten Uraloğlu, "Arama ve kurtarma faaliyetleri tüm ilgili unsurlarca sürmektedir. Bölgede, gerek Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü gerekse de Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca arama kurtarma faaliyetleri yoğun şekilde devam etmektedir. Ümidimizi, mürettebatımıza sağ salim ulaşmaktır. Bir can salı botuna ulaşıldı, muhtemelen geminin batması sırasında otomatik olarak açıldı." diye konuştu.

  • Bakan Uraloğlu
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