Bakan Uraloğlu: Bu sayının bu yıl 1,5 milyonu aşacağını düşünüyoruz

Bakan Uraloğlu, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, Trabzon'un her yerinin birbirinden güzel olduğunu bildiren Uraloğlu, "Haldizen, Karester, Şolma gibi başı dumanlı yaylaları, Uzungöl, Aygır Gölü, Balıklı Göl, Altındere Vadisi Milli Parkı ve Değirmendere gibi eşsiz doğa harikalarıyla Allah özene bezene yaratmış." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Trabzonlular olarak ülkenin ihtiyaç duyduğu her alanda iş ve aş üretmek için Türkiye'nin dört bir yanına kök saldıklarını söyledi.

Hemşehri ve yardımlaşma cemiyetleriyle Trabzonluluk kimliğini tanıttıklarına işaret eden Uraloğlu, "Trabzon Tanıtım Günleri gibi etkinlikler, sıla hasretiyle kavrulan yüreklerin avunduğu organizasyonlardır. Bu etkinlikler, tarihimizi, kültürümüzü, şehrimizin eşsiz doğa güzelliklerini ve ürettiklerini tanıtmak için çok iyi fırsat. Ancak en önemli özelliklerinden biri ise insanın doğduğu yerle doyduğu yer arasında kardeşlik köprüsü kurmasıdır. Trabzon, ahenk içinde yaşayan binlerce yıllık bir kültür mozaiği. Trabzon'umuzun güzelliklerini, zenginliklerini, bolluk ve bereketini tanıtmak, tattırmak ve göstermek için böyle günler düzenliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, 85 milyon vatandaşa Trabzon'un zenginliği, kültürü ve insanı ne kadar iyi tanıtılırsa, şehrin geleceğine o denli büyük yatırım yapılmış olunacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkeye ve Trabzon'a vefa, gönül ve hizmet borcunu en iyi şekilde ödeme gayretinde olduklarını bildiren Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Trabzon'umuz, ülkemizin en yaşanabilir kentleri listesinde 10. sırada. 2023'te yaklaşık 1 milyar 58 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek Doğu Karadeniz illeri arasında en fazla ihracat yapan şehir oldu. Son yıllarda sürekli artış gösteren bir turizm potansiyeli var. Trabzon'umuzu geçen yıl 706 bin 532 yabancı, 612 bin 767 yerli turist olmak üzere 1 milyon 300 binin üzerinde misafir ziyaret etti. Bu sayının bu yıl 1,5 milyonu aşacağını düşünüyoruz. Bunu, kaliteyle ve markalaşmayla sağlayacağız."

Uraloğlu, Trabzon'da üretilen ürünlerin markalaşmasına önem verilmesi gerektiğini söyledi.

İyi bir markayla dünyaya açılmanın mümkün olacağına işaret eden Uraloğlu, "Dünyada bunun pek çok örneği var. Bu tür etkinlikleri, üreticilerimizin ufkunu açması noktasında da önemsiyorum. Hükümet olarak biz her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

- TRABZON'UN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA 147 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Uraloğlu, son 22 yılda Trabzon'un ulaşım ve iletişim altyapısına 147 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Trabzon'un 2003'e kadar 56 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 242 kilometreye çıkardıklarını anlatan Uraloğlu, Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Erzurum ve Doğu-Güneydoğu'ya bağlayan Yeni Zigana Tüneli'ni inşa ettiklerini, bugüne kadar tünelden yaklaşık 2,5 milyon aracın geçtiğini söyledi.

Uraloğlu, Kanuni Bulvarı Yolu'ndaki çalışmalarda son aşamaya geldiklerine dikkati çekerek, üç kısım halinde yapacakları Güney Çevre Yolu'nun ilk etabının çalışmalarını hızlandırdıklarını ve projeyi hızlıca bitireceklerini ifade etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi'ni hayata geçirecek protokolün dün imzalandığını anımsatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Trabzon'umuza, Akçaabat'tan Yomra merkeze ulaşan, şehir hastanesi, Akyazı Stadyumu, meydan, üniversite, otogar ve havalimanı gibi bir çok önemli durağı içeren 31,9 kilometre uzunluğunda 56 istasyon içeren kent içi raylı sistemi kazandıracağız. Trabzon Havalimanı'mızın genişletme çalışmalarına da başladık. Bu çalışmalar elbette kısa vadeli çözümdür. Yeni havalimanı projesini de yatırım programına aldık. 3 bin 240 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pist inşa ederek geniş gövdeli uçakların da inebileceği bir havalimanına kavuşacağız. 70 bin metrekarelik terminal binasında yılda 15 milyon yolcuyu ağırlayabileceğiz. Tamamlandığında Trabzon'a uzun yıllar hizmet edecek kıymetli bir eser olacak."