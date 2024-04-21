Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu TÜRKSAT 6A ile ilgili heyecanlandıran bir video paylaştı.
Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, " Uzayda TÜRKSAT 6A yerli ve milli uydumuzla iz bırakacağız, gökyüzüne baktığınızda imzamızı göreceksiniz" ifadelerini kullandı.
Uzayda TÜRKSAT 6A yerli ve millî uydumuzla iz bırakacağız.��️����— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) April 21, 2024
Gökyüzüne baktığınızda ���� imzamızı göreceksiniz... #TürkiyeHızlanıyor pic.twitter.com/5nZbJTgVGB