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  • Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından paylaştı: Gökyüzüne baktığınızda imzamızı göreceksiniz
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Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından paylaştı: Gökyüzüne baktığınızda imzamızı göreceksiniz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu TÜRKSAT 6A ile ilgili yeni bir video paylaştı.

21 Nisan 2024 Pazar 21:54 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından paylaştı: Gökyüzüne baktığınızda imzamızı göreceksiniz
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu TÜRKSAT 6A ile ilgili heyecanlandıran bir video paylaştı.

Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, " Uzayda TÜRKSAT 6A yerli ve milli uydumuzla iz bırakacağız, gökyüzüne baktığınızda imzamızı göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

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