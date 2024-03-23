Bakan Uraloğlu: Türkiye, denizcilik sektöründe dünyanın lider ülkelerinden biri olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın hurdaya ayrılan Türk bayraklı gemilerin yerlerine yeni gemi inşa edilmesinin teşviki ile ilgili yönetmelikte değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakan Uraloğlu, yönetmelik değişikliğine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türk bayraklı gemilerin hurdaya ayrılarak yerlerine yeni gemilerin inşasını teşvik etmek amacıyla yürürlükteki yönetmelikte mevcut teşviklerin genişletildiğini kaydetti.

'HURDAYA AYRILACAK GEMİ TONAJI 10 KAT ARTIRILDI'



Bakan Uraloğlu, yapılan değişikliklerle, hurdaya ayrılacak gemilerin minimum tonajının 10 kat artırılarak 5 bin grostondan 50 bin grostona yükseltildiğini, bununla birlikte 25 bin groston ile sınırlı olan hurda teşvik başvurularının da iki kat artarak 50 bin grostona çıkartıldığını bildirdi. Uraloğlu, teşvikten yararlanabilecek gemi tipleri ve hurdaya ayrılacak gemilere ilişkin belgelerin kapsamını da genişlettiklerini kaydederek, "Söz konusu değişiklik ile teşvik kapsamına alınan gemi sayısının önemli miktarda artmış olacak. Bu durum da sektörde yatırım miktarında önemli artış sağlayacak" dedi

'GEMİ İNŞA SANAYİSİNDE İSTİHDAM ARTACAK'



Teşvik mekanizmasında sektör lehine önemli değişiklikler yaptıklarını aktaran Uraloğlu, söz konusu değişiklik ile Türkiye'nin ortalama gemi filosunun yaşını azaltarak gençleştirmeyi amaçladıklarının altını çizdi. Uraloğlu, "Ayrıca yönetmelikte yapmış olduğumuz bu değişiklik, Türk tersanelerindeki gemi inşa sanayisine hem inovasyon hem de yatırım anlamında katkı sağlamış olacak. Hatta bu alandaki istihdamın da artırılmasını sağlayacağız. Attığımız her adımı planlarken tüm denizcilik sektörüne sağlayacağı faydayı da hesaplıyoruz" ifadelerini kullandı.

'BAŞVURU SÜRECİ BİR AYDAN BİR YILA ÇIKARTILDI'



Uraloğlu, özellikle gemi inşası ve hurdaya ayrılma işlemleri ile ilgili olarak süreçte kolaylıklar sağladıklarını bildirdi. Önemli bir yeniliğin de gemi inşası ve hurdaya ayrılma işlemleri ile ilgili klas kuruluşlarının (denizcilik sektöründe denetim ve gözetim yapan bağımsız kuruluşlar) yanı sıra; yeminli mali müşavirlerin de süreçlere dahil edilmesi olduğunu belirten Uraloğlu, bu sayede işlemlerin daha çeşitli ve esnek bir yapıya kavuşacağını bildirdi. Teşvik başvuruları ile ödemelerin, etkin ve hızlı gerçekleştirilmesi için bürokratik süreçleri basitleştirdiklerini söyleyen Uraloğlu, "Ayrıca 1 ay ile sınırlı olan başvuru sürecini de tüm seneye yaydık. Bu düzenlemeler Türk bayraklı ticari filonun yenilenmesine yönelik olmakla binlikte hem çevresel standartlara hem de teknolojik yeniliklere uyum sağlanmasını da hedefliyor. Bu desteklerden sektörümüze yararlanmaya ve Türk denizciliğine yatırım yapmaya davet ediyoruz dedi.

'LİDER ÜLKELER ARASINDA HAK ETTİĞİMİZ YERİ ALACAĞIZ'

Bu değişikliklerle, Türk denizcilik sektörünün uluslararası rekabet gücünü artırmanın yanı sıra; daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına da katkı sağlayacaklarına işaret eden Uraloğlu, "Dünya ticaretinin yüzde 90'ını üstlenen deniz taşımacılığının dünya ekonomisinin bel kemiği olduğunu bilerek hareket ediyoruz. Bu nedenle de Türk deniz filosunun büyümesi için her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin dünya deniz ticaretinden aldığı payı artırmanın ve denizciliğin her alanında lider denizci ülkeler arasında hak ettiği yere ulaşması amacıyla gerekli adımları da atmaya da devam edeceğiz. İnanıyorum ki, sektöre yönelik adımlarımızla Türkiye, denizcilik alanındaki ağırlığını gelecekte daha fazla hissettirecek ve rekabet gücünü yükselterek denizcilik sektöründe dünyanın lider ülkelerinden biri olacaktır" açıklamasında bulundu.



