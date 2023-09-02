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Bakan Uraloğlu, YHT tünellerini inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Afyonkarahisar'daki Ankara - İzmir Yüksek Hızlı Tren Yolu üzerindeki tünellerde inceleme yaptı.

AA2 Eylül 2023 Cumartesi 10:50 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu, YHT tünellerini inceledi
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Uraloğlu, Bayat ilçesinde Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve il protokolünce karşılandı.

İlçedeki Ankara - İzmir YHT üzerinde yapımı devam eden Bayat-2 Tüneli'nde yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Uraloğlu, kendileri için kolay kazılan tünelin en zor tünel olduğunu söyledi.

Kolay kazılan tünelin yeterince altına girilemediğine değinen Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Çünkü can ve yapı güvenliğini sağlayamazsınız. Keşke zor kazılsın, delelim ve patlatalım. O kendini taşıyabilen tüneldir. C-2 tünel kendini çok taşıyabilen bir tünel değildir. Dolayısıyla burada arkadaşlarımız biraz zorlu şartlarda çalışıyorlar. Ama suyun olmaması da çok ciddi bir avantaj. Su olmuş olsa birazcık daha zorlanmış olurduk burada. Herkese tekrar kolay gelsin diyoruz."

Uraloğlu, daha sonra Köroğlu Tüneli'nde incelemede bulundu, yetkilerden bilgi aldı.

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