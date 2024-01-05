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Bakan Uraloğlu'ndan Manisa'da yerel seçim mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlerin önemine değinerek, Cumhur İttifakı belediyeciliği ile Manisa'da hizmetlerin kalitesini ve hızını biraz daha arttıracaklarını ifade etti.

AA5 Ocak 2024 Cuma 19:08 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu'ndan Manisa'da yerel seçim mesajı
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Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, gün boyunca ilde Bakanlığının devam eden ve tamamlanan projelerini incelediğini, planladıkları çalışmaları yerinde gördüklerini, ihtiyaçları belirleyip istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlerin önemine değinen Uraloğlu, Cumhur İttifakı belediyeciliği ile Manisa'da hizmetlerin kalitesini ve hızını biraz daha arttıracaklarını ifade etti.

Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Manisa'ya bütün imkanlarıyla destek vereceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından ziyaret basına kapalı devam etti.

Bakan Uraloğlu, ziyaret sonrasında kentten ayrıldı.

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