02 Nisan 2020 Perşembe 10:19 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 10:50

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"(Kovid-19 tedbirleri) Bu süreçte emekçilerimizin işini kaybetmemesi, hanelerin gelir seviyesinin korunması kırmızı çizgimiz."

"(Kovid-19'a yönelik çalışmalar) Gerekirse bakanlığımızın tüm kaynaklarını bu iş için kullanmamızın önünde hiçbir engel yok."



"Zorunlu hallerin bazı süreçleri hızlandırdığını gördük. Bunun başında da dijitalleşme geliyor. Her alanda dijitalleşmenin nimetlerinden yararlandığımız zorunlu da olsa bir çok alanın dijitalleştiği bir süreçten geçiyoruz. İşte bugün bu toplantıyı da dijital ortamda, sanal ortamda gerçekleştiriyoruz" "Virüs dünya piyasalarını alt üst etmenin ve küresel ekonomiyi resesyona sokmanın yanında kurulu ekonomik düzene ilişkin prensipleri de tamamen değiştirmeye başladı"

