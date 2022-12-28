Bakan Varank: Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına mutlaka gireceğiz

Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Küresel ekonomide Kovid-19 salgınıyla başlayan, Rusya-Ukrayna Savaşı ile devam eden zorluklara işaret eden Varank, Türkiye'nin, dünyada yaşanan türbülansa rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve kararlı duruşu sayesinde diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştığına dikkati çekti.

Varank, Türkiye'nin, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat rotasında 9 çeyreği bulan kesintisiz büyüme sürecine devam ettiğini belirterek, "Hamdolsun sanayi üretimi bu büyümede öncü rol oynuyor. 2002'den bu yana sanayinin milli hasıla içindeki payı yüzde 20'lerden yüzde 27'lere ulaştı. Yaklaşık yüzde 95'i imalat sanayi tarafından gerçekleştirilen ihracatımız 250 milyar dolara ulaştı. 2002'de bir yıl boyunca yapabildiğimiz toplam ihracatı artık neredeyse 1 ayda gerçekleştirebiliyoruz. Oransal anlamda baktığımızda da yine aynı başarımız mevcut. Türkiye'nin küresel ihracattan aldığı payı yüzde 100 artırmayı başardık." diye konuştu.

Bu rakamları yeterli görmediklerini dile getiren Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim hedeflerimiz çok daha yüksek. Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına mutlaka gireceğiz. İşte bizi bu hedefe ulaştıracak inovasyon ekosisteminin başrol oyuncuları, bilim insanlarımız, araştırmacılarımız burada. Şüphesiz bilim ve teknoloji olmadan hedeflerimize ulaşamayız. Bu büyük sorumluluğun farkındalığıyla Bakanlık olarak bilim ve teknoloji ekosistemine yatırımlar yapıyoruz. 20 yıl önce esamesi dahi okunmayan teknoloji altyapılarına her gün yenilerini ekliyoruz. Bugün Türkiye'nin dört bir tarafında AR-GE projelerinin yürütüldüğü, Bakanlık destekleriyle kurulan, teknoparklar, teknoloji geliştirme merkezleri (TEKMER), AR-GE ve teknoloji merkezleri, tematik araştırma merkezleri, öncül AR-GE laboratuvarları, araştırma enstitüleri var. Türkiye'de AR-GE harcamalarının milli gelire oranı binde 5'lerden yüzde 1,13'lere çıktıysa, tam zaman eşdeğer AR-GE çalışanı sayısı 20 yılda 29 binden 222 bine yükseldiyse, bu artışlarda en büyük pay bu altyapıların kurulmasına en güçlü desteği veren Sayın Cumhurbaşkanımızındır."

- "TEKNOFEST KUŞAĞI ÇOĞALIYOR"

Bakan Varank, her alanda lider bir Türkiye idealinin neferleri olacak TEKNOFEST kuşağının günden güne çoğalmaya devam ettiğini belirterek, Karadeniz ve Azerbaycan'da düzenlenen yarışmalara 600 binden fazla gencin başvurmasının, yarınların çok daha aydınlık olacağının en önemli işareti olduğunu söyledi.

81 ilde kurulan deneyap teknoloji atölyelerinde yapay zekadan nesnelerin internetine, tasarımdan robotiğe kadar projeler geliştirildiğini bildiren Varank, "İşte bu parlak beyinlerimiz bilim olimpiyatlarında da tarih yazıyor. Uluslararası bilim olimpiyatlarında bu sene 8'i altın olmak üzere toplamda 50 madalya kazandık. Antalya'da 45 ülkeye ev sahipliği yaptığımız Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda altın madalya kazanan Duru Özer evladımız göğsümüzü kabarttı. Dünyanın en büyük bilim ve mühendislik yarışması ISEF'te 7 ödül aldık. Siz bize 2053 ve 2071 hedeflerini gösterdiniz. Belki biz o tarihleri hiç göremeyeceğiz ama inşallah buradaki bilim insanlarımızın öncülük edeceği gençlerimiz işte o hedeflerin de mimarları olacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, oluşturduğu modern altyapılar ve yetkin insan kaynağıyla çok önemli teknolojik gelişmelere imza attığına işaret eden Varank, "Yüksek çözünürlüklü yerli gözlem uydusu, elektrikli lokomotif, akıllı sualtı silah ve savunma sistemleri gibi kritik projeler bir bir hayata geçiyor. Kriptoloji tabanlı elektronik kimlik doğrulama sisteminden, özgün motorumuzdaki yeni nesil alaşımlı parçalara, Milli Muharip Uçağımızın görev bilgisayarından, lazer arayıcı başlıklarda kullanılan sinyal güçlendirici mikroçiplere kadar stratejik ürünler artık Türkiye'de tasarlanıp üretilebiliyor. Geçmişte hayal dahi edilemeyenleri biz bugün bizzat yaşamaya başladık. Türkiye Yüzyılı vitrinimizin ilk ürünü olan Togg'un teknoloji kampüsünü, 29 Ekim'de zat-ı devletlerinin teşrifleriyle büyük bir coşkuyla açtık, seri üretim bandından ilk araçları indirdik. Tek başına bu proje bile ülkemizin ulaştığı üretim altyapısı ve mühendislik kabiliyetlerini harikulade şekilde göstermeye yetiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "BAŞBABAYİĞİTE ŞÜKRANLARIMI ARZ EDİYORUM"

Varank, Togg'u hayata geçiren, inanınca nelerin başarılabileceğini tüm dünyaya gösteren babayiğitlere, mühendis, teknisyen ve emekçilere müteşekkir olduklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Geçmişte Türkiye'nin kendi otomobilini üretmesi gerektiğini, bunu başarabileceğini söyleyen rahmetli Necmettin Erbakan, Cemal Gürsel gibi başka siyasiler de oldu. Belki o zamanlarda da ülkemizde kabiliyetli müteşebbisler, cevval mühendisler ve teknisyenler bulmak mümkündü ama yerli otomobil Türkiye'nin buruk bir hayali olarak kalmaya devam etti. Çünkü bir şey eksikti; Siyasi irade. İşte ben bu kürsüden 85 milyonun hayalinin gerçekleşmesinde çelikten bir irade ortaya koyan, başbabayiğite, Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Onun ortaya koyduğu siyasi irade sayesinde çok daha büyük başarıları inşallah hep beraber kazanmaya devam edeceğiz."

TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödüllerini kazanan bilim insanlarının gençlere örnek teşkil ettiğini belirten Varank, "Ödül törenimizin de burada, sizin himayenizde düzenlenmesi Türkiye Yüzyılı'nda bilimin ve teknolojinin öneminin en güzel şekilde yansıtılmasını sağlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bilim insanlarımızla, üniversitelerimizle, girişimcilerimizle, genç mucitlerimizle ülkemizin müreffeh yarınları için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.