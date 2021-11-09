Bakan Varank paylaştı: Bu ne yaman çelişki!

9 Kasım 2021 Salı 22:55 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 22:58

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a sosyal medya üzerinden çirkin ifadeler kullanan bir şahısla ilgili sert çıkışta bulunarak "Kadınlar üzerinden kirli elinizi çekin" demişti. İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın hakaret ettiği şehit ablası için ise Akşener 'Provokasyon karşısında Lütfü Bey olgun davrandı' ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Akşener'in bu sözleri ifade ettiği iki videoyu "İki video arasında tek fark var: Birinde terör örgütü üyesinin eşine, diğerinde şehidimizin bacısına küfrediliyor..." sözleriyle paylaştı.