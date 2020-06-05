05 Haziran 2020 Cuma 17:25 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 17:32

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TVNET'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları:

(Yerli gözlem uydusu) Bakan arkadaşlarımızla İmece yer gözlem uydusunun son montajını yaptık. Bu uydu, Türkiye’nin metre altı çözünürlükteki ilk yerli ve milli uydusu olacak. Ülkelerin kendi yer gözlem uyduları olması çok stratejik. İmece de çok önemli kabiliyetleri bize kazandıracak.

İMECE’nin uçuş bilgisayarı, tamamen yerli ve milli. En önemlisi de OPMER’de ürettiğimiz yüksek çözünürlüklü bir kamerası var. Yüksek radyasyonda, eksi 150 ila artı 150 derece arasında çalışacak. Testler bitince 2021’de kendi gözlem uydumuzu uzaya fırlatmış olacağız.

(PEAK'in satışı) Tüm dünyada girişimcilik faaliyetleri ekonomilere yön veriyor. Bildiğiniz gibi yerli oyun PEAK şirketi 1.8 milyar Dolar’a satıldı. Bu el değiştirmeyle birlikte kamuoyunun dikkati girişimciliğe çekilmiş oldu. Girişimciliği Türkiye’de yüzde 90’lar seviyesinde kamu fonluyor.

İcat çıkarmak isteyen, bir fikrini ete kemiğe büründürmek isteyenlere destek veriyoruz. Kosgeb, girişimciliği destekliyor. KOSGEB’in Girişimcilik El Kitabını da online eğitim platformunda kullanıyoruz. Web sitemize de koyduk. Herkes okuyabilir.

(Yerli Solunum Cihazı) Yerli yoğun bakım solunum cihazı, dünyanın her yerine ihracat yapılıyor. Milli solunum cihazı bir başarı hikayesi. Bu cihazın üretiminde başka hiçbir yurt dışı tedariğe ihtiyacımız olmayacak.Üretim kapasitesi gayet yüksek. Günlük 300 adet üretiliyor.

(Yerli tanı kiti) Turklab, antikor testlerinin başarıyla üreten bir firmamız. Dünyanın her tarafına test kiti satabilen bu firmanın yeni projesine Tubitak desteği vereceğiz. Kandan yapılan bu antikor testini burada paylaşmak istedim. Yerli tanı kitleriyle ilgili yeni projelerimiz de var.

(Türkiye'nin Otomobili) Türkiye’nin Otomobilinin üretim yeri için ÇED raporu olumlu şekilde neticelendi. Sayın Cumhurbaşkanımız bu projenin teşvik kararnamesini yayımlamıştı. Biz de teşvik belgesini hazırlayarak kendilerine verdik. Uygun bir takvime göre temel atma töreni kısa süre sonra yapılacak