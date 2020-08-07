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Bakan Varank: Bu zihniyet zilliyete mahkumdur!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, makro göstergelerdeki dalgalanmaların Türkiye ekonomisinin gerçeğini yansıtmadığını belirterek, 'Derdi memleket olmayandan ne vatana ne de millete fayda gelmez. Bu zihniyet zilliyete mahkumdur' dedi.

DHA07 Ağustos 2020 Cuma 14:59 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 15:21
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Bakan Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Makro göstergelerdeki dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin gerçeğini yansıtmıyor. Türkiye ekonomisinin yönü üretimdir, istihdamdır, inovasyondur. Her zaman olduğu gibi kalkınmaya dönük yatırım iştahını artıran adımlarla, Türkiye'yi hep beraber hak ettiği seviyelere taşıyacağız. Ne yazık ki ekonomi kötüye gitsin, gemi su alsın, ülke batsın da yeter ki gitsinler diyenler, ellerini ovuşturarak bekleyenler var. Derdi memleket olmayandan ne vatana ne de millete fayda gelmez. Bu zihniyet zilliyete mahkumdur" dedi.

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