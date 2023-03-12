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Bakan Varank'ın acı günü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası Ali Haydar Varank, vefat etti.

12 Mart 2023 Pazar 11:56 - Güncelleme:
Bakan Varank'ın acı günü
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Bakan Varank, bir süredir hastanede tedavisi gören babasını kaybetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası Ali Haydar Varank, vefat etti.

Depremden etkilenen bölgelerin sanayi tesislerini incelemek üzere bölgede bulunan Bakan Varank, acı haberi Malatya'da aldı.

Adıyaman'da bugün gerçekleştireceği ziyareti iptal eden Bakan Varank, Gaziantep'ten uçakla İstanbul'a geçti.

Ali Haydar Varank, yarın Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedilecek.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU

1939 yılında Trabzon'un Of ilçesi Gürpınar köyünde doğan Ali Haydar Varank, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Ali Haydar Varank, 15 Temmuz hain darbe girişiminde oğlu Prof. Dr. İlhan Varank'ı şehit vermişti.

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