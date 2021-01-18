Bakan Varank'tan 'başörtüsü' açıklaması

AA 18 Ocak 2021 Pazartesi 13:49 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 13:52

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamasından satır başları:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye'nin yönü üretimdir, yatırımdır, istihdamdır. Önümüzdeki dönem Türkiye’ye yatırım yapanların çok daha fazla kazanacağı bir dönem olacak."

"Bakınız kamuda çalışanlar 2013, hakim ve savcılar 2015, polisler 2016, askerler ise 2017 yılına kadar başörtüleriyle görev yapamıyordu. Kaç sene, 4 sene önce. Tayyip Erdoğan diye bir yiğit çıktı, bu ayrımcılıkların hepsini bitirdi. İşte bugün yanlarına başörtülü kadınları alıp onlara adeta 'vitrin mankeni' muamelesi yapanlara rağmen bu sorunu çözdü."