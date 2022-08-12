Türkiye'nin en büyük teknoloji atılımlarından biri olan TEKNOFEST'i karalama girişiminde bulunan Cumhuriyet ve BirGün gazetelerine bir tepki de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.

Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TEKNOFEST "damadın" değil Türkiye'nin yarınlarını yeşerten gençlerin festivalidir" dedi.

"YUNAN MEDYASI BİLE BÖYLE AŞAĞILIK BİR MANŞETİ ATMAZ"

Varank, "Teknoloji yarışmaları için 79 ilden Rize'ye gelen 2 bin öğrenci, KYK yurdu boş dururken sokakta mı yatacaktı, üç gün aç mı duracaktı? Yunan medyası bile böyle aşağılık bir manşeti atmaz" ifadelerini kullandı.

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