03 Nisan 2020 Cuma 11:32 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 11:45

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor, soruları yanıtlıyor. Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları:

24 üniversite, 8 kamu Ar-Ge birimi ve yüzlerce araştırmacı Covid-19 platformu altında projelerini yürütüyorlar. 7 aşı geliştirme projesi, 7 ilaç geliştirme projesi var. Kısa sürede netice alacak işlere odaklanalım dedik. Araştırmacılarımız da bu özveriyle projelerini sundular.



Aşı ve ilaç çalışmaları için araştırmacılarımıza 18 milyon TL’lik bir fon sağladık. Araştırma bütçemizin tamamını bu işler için harcayabiliriz. Önümüzde hiçbir engel yok. Yeter ki bilim insanlarımız netice alsınlar.

Yüzden fazla mühendis, “Yerli Solunum Cihazı” üretmek için çalışıyor. Hedef 15 Nisan’dan itibaren ilk ürünleri teslim etmek. Bunun yanında ev tipi veya taşınabilir solunum cihazları da üreten girişimcilerimiz de var.

Şu an Türkiye’de günlük 25 milyon maske üretebilecek kadar kumaş imalatı var. Hammadde açısından bir problem yok. Maske üreticilerinin kapasiteleri de yeterli. Bu şikayetler fırsatçılardan dolayı geliyor. Haksız fiyat artışı nedeniyle 198 firmaya 10 milyon ceza kesildi.

Kolonya ve dezenfektan maddesi ihtiyaçları: Türkiye’de günlük şu anda 330 bin litre alkol üretiliyor. Bu ihtiyaçlar için yeter ve artar.

Temel ihtiyaç maddeleri, enerji gibi kritik sektörlerde hayatın devam etmesi için üretimi sürdürmek zorundayız.