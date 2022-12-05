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  • Bakan Yanık: Türk kadını, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda da baş aktör olarak yer almıştır
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Bakan Yanık: Türk kadını, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda da baş aktör olarak yer almıştır

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Türk kadını, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda da baş aktör olarak yer almış, kendisine tanınan haklara da sonuna kadar hak ederek kavuşmuştur” dedi.

IHA5 Aralık 2022 Pazartesi 12:22 - Güncelleme:
Bakan Yanık: Türk kadını, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda da baş aktör olarak yer almıştır
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türk kadınlarının seçme ve seçilme hakkını elde etmelerinin 88'inci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. Bakan Yanık ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunan Yanık ve beraberindeki heyet, daha sonra merdivenlerde hatıra fotoğrafı çektirdi.

"TÜRK KADINI, KENDİSİNE TANINAN HAKLARA SONUNA KADAR HAK EDEREK KAVUŞMUŞTUR"

Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Yanık, şu ifadelere yer verdi:

"Aziz Atatürk, kadınların seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 88'inci yıl dönümü vesilesiyle, çalışma arkadaşlarım ile birlikte huzurunuzdayız. Kadınların siyasal, ekonomik ve toplumsal yaşamda varlıklarının en önemli göstergesi seçme ve seçilme hakkının kullanımıdır. Vizyonunuz sayesinde, Türk kadınları bu medeni hakka dünya ülkelerine göre çok daha erken sahip olmuşlardır. Tarihimiz boyunca ve Milli Mücadele'mizin başladığı andan itibaren hem cephede hem cephe gerisinde büyük vatanperverlik sergileyen kahraman Türk kadını, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda da baş aktör olarak yer almış, kendisine tanınan haklara da sonuna kadar hak ederek kavuşmuştur. Bugün memleketin istiklalini ve istikbalini emanet ettiğiniz yeni nesiller, milletimize yakışır bir şekilde emanetinize sahip çıkmaktadır. Kadınlar, tıpkı istiklal mücadelemizde olduğu gibi, aynı ruh ve kararlılıkla ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine yükselmesine ve daha ileri gitmesine öncülük etmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz reformlar ve atılımlarla kadınların toplumsal görünürlüğünü artık çok daha ileri noktalara taşımış durumdayız. Cumhuriyet'imizin gelecek yüzyılının 'Türkiye Yüzyılı' olacağı inancıyla kadınlar olarak her alanda varlık göstermeye devam edeceğiz. Aziz hatıranızı bir kez daha saygıyla selamlıyor, sizi, silah arkadaşlarınızı ve bu topraklar için mücadele etmiş bütün kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun."

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
  • Misak-ı Milli Kulesi
  • seçme ve seçilme hakkı

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