Bakan Yanık: Türkiye Yüzyılı engellilerin özgür ve bağımsız olduklarını bize gösterecektir

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi EYAF EXPO 2022, dün başladı. 4 Aralık'a kadar İstanbul Fuar Merkezinde devam edecek olan zirve için bugün özel program düzenlendi. Programa, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı.

TÜRKİYE'DE İLK DÜNYADA İSE 6'INCI BÜYÜK FUAR

Bakan Derya Yanık burada yaptığı konuşmada, "Bu yıl 12'ncisini gerçekleştirdiğimiz "Engelsiz Yaşam Fuarıö Türkiye'de ilk ve tek, dünyada ise 6. büyük fuardır. Engelli vatandaşlarımızın hayat standartlarını en üst seviyeye taşımak amacıyla kat ettiğimiz mesafeyi ve engelli teknolojileri konusunda nereden nereye geldiğimizi göstermektedir. Bu fuar aynı zamanda, devlet düsturumuz haline gelen ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla altını çizdiği insanı yaşat ki, devlet yaşasın ilkesinin, engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerde de öne çıktığının en önemli göstergelerinden birisidir. Ülkemizde engellilik alanında yapılan çalışmalar son 20 yılda, özellikle zihniyet dönüşümünü sağlamada önemli mesafeler kat etmiştir. Bu dönemde eğitimden sağlığa, sosyal hayata katılımdan ulaşıma, hukuki düzenlemelerden istihdama kadar birçok farklı başlıkta, eski Türkiye ile kıyas dahi kabul etmeyen yeniliklere imza atılmış, en önemlisi engelli bireylerin de ülkemizin kalkınmasında taşıdıkları potansiyeli kullanabilecekleri bir iklim oluşturulmaya çalışılmıştır. Türkiye'de engelliliğe dayalı her türlü ayrımcılığın önlenmesi için ilk ve öncü nitelikte olan yasal düzenleme ve uygulamalar 2005 yılında hayata geçirilmiştir. Bu kanun ve alt düzenlemeleriyle birlikte Türkiye'de ilk kez bin 500 maddelik engelliler hukuku oluşturulmuştur ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, konuşmasında yapılan çalışmalardan bahsederek, "2006 yılında başlattığımız evde bakım yardımı uygulamasıyla 562 bin 365 engelli vatandaşımıza yönelik olarak, 2022 yılı Ocak ayından bugüne toplam 16 milyar 54 milyon liralık evde bakım ödemesi gerçekleştirdik. Engelli bireylerin aileleri yanında bakım almalarını ve yaşadıkları çevreden kopmadan toplumla bütünleşmelerini desteklemeye ara vermeden devam edeceğiz" dedi.

TÜRKİYE YÜZYILI ENGELLİLERİN ÖZGÜR VE BAĞIMSIZ OLDUKLARINI BİZE GÖSTERECEKTİR

Bakan Yanık, "Biz sıkıca birbirimize kenetlenip, dayanışma bilincini toplumun her kesimine yaydığımızda önümüzde hiçbir engel kalmayacağına inanıyoruz. Bunu güçlü iş birliği ve etkili koordinasyon ile inşallah başaracağız. Bu yolda Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından güçlendirilerek yeniden yapılandırılan Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulumuz çalışmalarına başlamıştır. Kurulumuz, Bakanlığımızın etkili koordinasyonunda ve tüm tarafların yakın iş birliğinde engelli vatandaşlarımızın sorunlarına en üst düzeyde çözüm bulacak ve bu çözümleri hayata geçirecektir. Türkiye Yüzyılı bizim, her yaşta ve her durumda toplumla birlikte ve beraberce diyerek atacağımız yeni adımların adı olacaktır. Türkiye Yüzyılı içermeci bir toplumda, engellilerin özgür ve bağımsız bireyler olarak hayatın her alanında etkin biçimde var olduklarını bizlere gösterecektir. Ailelerimiz huzur ve güven içerisinde geleceğe umutla bakmayı sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

GURUR DUYDUĞUMUZ BİRÇOK ÇALIŞMAMIZ VAR

Bakan Yanık, "Gurur duyduğumuz birçok çalışmamız var. Beraber ürettiğimiz ve gururunu ortak yaşadığımız ortak taşıdığımız pek çok çalışmamız var. Bu çalışmalarla birlikte hep yaptığımız gibi yolumuza yeni şeyler söyleyerek devam ediyoruz. Bunun için geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanımız 'Engelsiz Vizyon Belgesi'yle engellilik alanında 2030'a kadar olan süreçte neler yapacağımızı açıklamıştı. Bugünse burada Engelsiz Vizyon Belgemizi uygulayacak şekilde 2023-2025 yıllarını kapsayan ilk Engelli Hakları Ulusal Eylem Planını ilan edeceğiz. Engelli Hakları Ulusal Eylem Planımızın yeni açılımlara, yeni hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.