Bakan Yardımcısı Alpaslan'dan CHP'li Yıldız'ın ''rehber ithal edileceği'' iddiasına cevap

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin düzenlemeleri içeren Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Teklifin tümü üzerinde söz alan CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Türkiye'deki turizm kalitesinin geliştirilmesine önem verdiklerini ancak her şeyden önce Anayasa'ya uyulması gerektiğini belirtti.

Düzenlemenin yasalaşması halinde Çin'deki rehberlerin Türkiye'de rehberlik yapacağını söyleyen Yıldız, "Türkiye'yi tanıtacak olan Türk rehberleridir. Eğer Çin'den, Almanya'dan, Fransa'dan rehber getirip Türkiye'yi tanıtıyorsak vay halimize. Zaten Türkiye'de sorunlarımız çok. Bir de yurt dışından rehber ithal edeceğiz. Bu kabul edilecek bir durum değil. O rehberlerin yarın gelip Türkiye'de ajanlık yapmayacağını, Türkiye'yi yanlış tanıtıp tanıtmadıklarını nereden bileceğiz?" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, CHP'li Yıldız'ın iddialarına karşılık şöyle konuştu:

"Kanun teklifinde ithal rehberlik gibi bir husus yok, yasalarımıza da aykırı. Çin rehberi konusundaki amaç, Çin nüfusu 1,5 milyara dayanmış durumda. Yılda 400 milyon Çinli, pandemi sürecinden sonra dünyada seyahat etmek istiyor. Bize gelen Çinli sayısı yarım milyon bile değil maalesef. Biz bunu milyonların üzerine çıkarmak istiyoruz. Büyük bir pazar. Bundan yola çıkarak teklifle, fakülte mezunu olan, Çince bilen insanlara, hızlı programlarla Çince rehber olma imkanı getiriyoruz. Rehber olmanın en temel koşulu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Vatandaş olmayan bir kişinin rehber olabilmesi yasalarımıza göre mümkün değildir."

- "SEYAHAT ACENTALARI YASASI'NDA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER YAPAN BİR ÇALIŞMA İÇERİSİNDEYİZ"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, CHP'li Yıldız'ın, düzenlemeyle "Çin'de kurulan acentanın Türkiye'ye müşteri getirdiği zaman, onların getireceği rehberlerin hizmet verebilmesine imkan tanındığını" belirtmesi üzerine de öyle bir imkan ve yetki bulunmadığını söyledi.

Alpaslan, turizm hedeflerine ulaşmak için önemli yasal düzenlemeler yapıldığına işaret ederek, "Sayın vekillerimizle birlikte Seyahat Acentaları Yasası'nda da köklü değişiklikler yapan bir çalışma içerisindeyiz. Yine komisyonumuzun gündemine belki yakında gelecektir, Meclisimizin takdiriyle. Biz, acenta odaklı, rehber odaklı, şu veya bu odaklı değil; Türkiye turizminin gelişmesine ve 2028'de 100 milyar dolarlık gelire ulaşma hedefi içerisindeyiz." diye konuştu.