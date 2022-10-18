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Bakan Yardımcısı Çataklı'dan acılı ailelere taziye ziyareti

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydan gelen maden kazasında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerini ziyaret etti.

AA18 Ekim 2022 Salı 01:28 - Güncelleme:
Bakan Yardımcısı Çataklı'dan acılı ailelere taziye ziyareti
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Çataklı beraberinde Vali Nurtaç Arslan ile şehit işçi Mehmet Bulut'un Ahatlar köyündeki ailesini ziyaret etti.

Burada aile ile görüşen Çataklı, taziyelerini iletti. Daha sonra şehit işçi Yusuf Özerkan'ın Karainler köyündeki ikametine geçen Çataklı, aileye başsağlığı dileklerini bildirdi.

Ziyaretlerde şehit madenciler için dua edildi.

Çataklı'ya, Vali Arslan'ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz ve İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan da eşlik etti.

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