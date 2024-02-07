Bakan Yardımcısı Kıran: İnsani politikaları ön planda tutmaya kararlıyız

Kıran, Birleşmiş Milletler'de Sosyal Kalkınma Komisyonu'nun 62. Oturumu çerçevesinde düzenlenen "Kalkınma Çerçevelerinde Sosyal Mülahazaların Anaakımlaştırılması Nasıl Geliştirilebilir? konulu toplantıda konuştu.

Kalkınmada başarıya ulaşmanın önündeki temel engelin, kalkınmayı yalnızca ekonomik boyutuyla görmek olduğunun altını çizen Kıran, "Kalkınma, sadece ekonomik kalkınmayı değil aynı zamanda toplumsal ve sosyal ilerlemeyi de kapsayan bir kavramdır." dedi.

Kıran, Türkiye'de kadınlara, çocuklara, yaşlı bireylere, engelli bireylere ve ihtiyaç sahiplerine yönelik politikalarının da bu felsefenin bir tezahürü olduğunu ifade etti.

Kendilerini kapsayıcılığı teşvik etmek, adaletsizliği ve eşitsizliği ortadan kaldırmak ve ayrımcılıkla mücadele etmek için ihtiyaç sahibi insanların farklı gereksinimlerini tanımaya ve doğrudan ele almaya adadıklarını aktaran Kıran, "Sosyal mülahazaların kalkınma çerçevelerine entegrasyonunun geliştirilmesinin çok boyutlu bir yaklaşım gerektirdiğinin bilincindeyiz.Sunduğumuz sosyal hizmetlerle vatandaşlarımızın kendi kendilerine yetebilmelerini sağlıyoruz." diye konuştu.

Kıran, "Türkiye olarak, geleneklerimizin bize aktardığı zengin mirasın rehberliğinde, 'Türk Yüzyılı' boyunca politikalarımızı yürütürken insani ilkeleri ön planda tutmakta kararlıyız." dedi.

Bakan Yardımcısı Kıran, bu çerçevede kalkınma çerçeveleri tartışılırken , Gazze, Filistin ve diğer ülkelerdeki çatışma bölgelerinde temel insan haklarından mahrum, insanlık trajedisi yaşayan insanları da unutmamanın önemli olduğunun altını çizdi.