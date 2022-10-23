Bakan Yardımcısı Pakdil, Kahramanmaraş'ta kitap fuarını ziyaret etti

Pakdil, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde 14 Ekim'de açılan fuarda çeşitli yayınevlerine ait stantları inceledi, yazar, şair ve vatandaşlarla sohbet etti.

Nihat Pakdil, gazetecilere yaptığı açıklamada, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta ilk olarak 8. Göksun Elma Festivali'ne katıldığını, ardından kentteki bazı kurumları ziyaret ettiğini belirtti.

Gün boyunca verimli bir program geçirdiklerini dile getiren Pakdil, "Bu tarz programları biz Türkiye'nin her yerinde yapıyoruz. Çiftçilerimiz ve muhataplarımızla hep bir araya geliyoruz. Onların tekliflerini dinliyoruz. Birebir yüz yüze gelerek yapacaklarımızı anlatıyoruz. Çok başarılı bulduğumuz bir program. Bakanlık olarak bu programları gerçekleştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.



Pakdil, getirdikleri bir dizi yeniliği muhataplarına aracı kullanmadan ilettiklerini, onların da fikir ve katkılarını aldıklarını anlattı.