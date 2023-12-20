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Bakan Yardımcısı Yıldız, Bakıri ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri ve Bakanlık Siyasi Konular Yüksek Danışmanı Ali Asğar Hacı ile bir araya geldi. Yıldız, görüşmelerin gündeminde Filistin meselesinin tüm bölgenin ve dünyanın işbirliği içinde çözülmesi gerektiğini kaydetti.

AA20 Aralık 2023 Çarşamba 22:43 - Güncelleme:
Bakan Yardımcısı Yıldız, Bakıri ile görüştü
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Tahran'daki temasları hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yıldız, iki ülke Cumhurbaşkanları ve Bakanları düzeyinde yapılan toplantılarda kararlaştırılmış istişareler süreci çerçevesinde İran'da bulunduğunu söyledi.

İstişarelerin gündeminde birçok konu bulunduğunu aktaran Yıldız, "Sınır güvenliği konularımız var, göç var, ekonomik ilişkiler var. Kültürel ilişkilerimizin çok yoğun olması gerekiyor. Onun getirdiği bazı gereklilikler var." diye konuştu.

Yıldız, görüşmelerin gündeminde Filistin meselesinin de olduğunu, meselenin tüm bölgenin ve dünyanın işbirliği içinde çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye ve İran'ın Filistin konusundaki çabalarına değinen Yıldız, "Türkiye, Arap-İslam (Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı) zirvesinde kurulan temas grubunda üye. O konuda büyük gayret var. Bu istişaremizde tabi o da gündemin önemli bir parçası oldu." ifadelerinde bulundu.

Yıldız, Türkiye'nin de üyesi olduğu temas grubunun faaliyetleri hakkında mevkidaşı ile görüş alışverişinde bulunduklarını, İran tarafının da Filistin ve Gazze konusundaki düşüncelerini paylaştığını aktardı.

Bakan Yardımcısı Yıldız, "İki tarafın da temennisi bir an önce ateşkesin sağlanması ve daha sonra da çözüm yoluna gidilmesi." dedi.

  • ahmet yıldız
  • ali bakıri
  • ali hacı

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