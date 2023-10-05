Kahramanlar Operasyonu'nda 4 ilde 24 bölücü terör örgütü şüphelisi gözaltına alındı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, il emniyet müdürlükleri terörle mücadele şube müdürlüklerince bölücü terör örgütü (BTÖ) üyelerine yönelik 4 ilde başlatılan Kahramanlar operasyonlarında 9'u Erzurum'da, 8'i İstanbul'da, 4'ü Gaziantep'te, 3'ü Şırnak'ta olmak üzere toplam 24 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonlara katılan kahraman polislerimizin her birini alınlarından öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Yerlikaya'nın paylaşımında operasyonlara ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.