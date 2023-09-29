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  • Bakan Yerlikaya: 52 FETÖ'cü “Transfer Operasyonu” ile yakalandı
Güncel

Bakan Yerlikaya: 52 FETÖ'cü “Transfer Operasyonu” ile yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 11 ilde düzenlenen Transfer Operasyonu'nda, 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan tutuklu ve hükümlü FETÖ üyelerine maddi destek sağlayan 52 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

AA29 Eylül 2023 Cuma 08:28 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya: 52 FETÖ'cü “Transfer Operasyonu” ile yakalandı
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Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı TEM Daire ile İstihbarat Başkanlığınca FETÖ'nün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.

FETÖ'den tutuklu ve hükümlüler ile ailelerine yurt içi ve dışından transfer edilen paralarla maddi destek sağlayan 52 FETÖ mensubu şüpheliye yönelik, Antalya merkezli, Mersin, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Isparta, Denizli, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Ankara'da operasyon düzenlendi.

Tamamı yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, paylaşımında, "FETÖ ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Operasyonu düzenleyen jandarmamızı tebrik ediyorum. Halkımızın üzerine ateş açan, tanklarla ezmeye çalışan hainlere göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

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